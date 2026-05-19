Αθώος ο Στέφανος Κασσελάκης για τη συμμετοχή του σε εταιρείες του εξωτερικού

To Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας αθώωσε τον πρόεδρο του «Κινήματος Δημοκρατίας» Στέφανο Κασσελάκη για την παράβαση της υποχρέωσης του να μη συμμετέχει σε εταιρείες της αλλοδαπής, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε δόλος.

«Δεν γνώριζε ο έμπειρος οικονομολόγος που κατέθεσε εδώ για την υποχρέωση Κασσελάκη και θα γνώριζε ο κατηγορούμενος που έλειπε 20 χρόνια; Οφειλε να γνωρίζει, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες ότι υπήρχε δόλος», είπε ο εισαγγελέας αφήνοντας αιχμές και για τον βασικό μάρτυρα της υπόθεσης Θύμιο Γεωργόπουλο, για τον οποίο σχολίασε πως «οψίμως σήμερα ανέφερε ότι τον είχε ενημερώσει».

«Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι με την ιδιότητα του ως αρχηγού κόμματος συμμετείχε εταιρίες με έδρα την αλλοδαπή. Από την αποδεικτική διαδικασία όμως δεν αποδείχθηκε ότι στις 24/9/2023, που εξελέγη αρχηγός κόμματος, είχε οποιαδήποτε -πραγματική ή μη- συμμετοχή στην εταιρεία Tiptree Marine. Υπάρχει έγγραφο σε χρόνο προγενέστερο, που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με την εταιρεία αυτή. Κατά το σκέλος αυτό της κατηγορίας θα πρέπει να απαλλαγεί από την πράξη που του αποδίδεται», πρόσθεσε.

«Το αδίκημα αυτό απαιτεί δόλο, ο οποίος συνάγεται από τα πραγματικά περιστατικά. Πίσω από κάθε αξιόποινη πράξη πρέπει να αναζητούμε το κίνητρο για να τελεσθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά την κρίση μου βασικό αποδεικτικό μέσο είναι ο μαρτυρίας κατηγορίας κ. Γεωργοπουλος. Από την κατάθεση του δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε ενημερωθεί από κάποιο πρόσωπο για την υποχρέωση του αυτή, ότι όφειλε αν απέχει από οποιαδήποτε επιχειρημαιτκή δραστηριότητα. Δεν κρίνεται πειστική η κατάθεση του μάρτυρα αυτού, ότι ενημέρωσε παρουσία Καπνισάκη, τον κατηγορούμενο» σημείωσε ο εισαγγελέας.

Ο εισαγγελέας επέμεινε ότι δεν έγινε αντιληπτός ο λόγος που υπέγραψε ο ίδιος το ιδιωτικό συμφωνητικό ως νόμιμος εκπρόσωπος μιας εταιρείας που δεν έχει καμία σχέση. «Μας είπε ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη του αδελφού του, και νομίζω ότι η θέση αυτή δεν ευσταθεί. Ομως, το ζήτημα είναι το κίνητρο. Είναι μια ακραία κοινωνική ή έκνομη συμπεριφορά; Τα κίνητρα είναι αγαθά. Κανένα συμφέρον δεν είχε ο κατηγορούμενος να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του».

