Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο Θησείο «για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες»

Να διαμορφωθεί ένα κίνημα που να αναδεικνύει το δικαίωμα και την ανάγκη οι νέοι άνθρωποι να πάνε στην κάλπη στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας στην σύντομη παρέμβασή του στην εκδήλωση με νέους, Unmute now, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου του, το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας.

Κάλεσε δε τους νέους που συμμετείχαν, στην εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στην πλατεία του Θησείου στις 8 το βράδυ – εννοώντας προφανώς την ανακοίνωση του κόμματός του – «για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες».

Μιλώντας για τη δυνατότητα που έχουν οι νέοι να ψηφίζουν άφησε αιχμές για το γεγονός ότι «βρέθηκε ο τρόπος – της επιστολικής ψήφου – για να ψηφίζουν όσοι είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς και ζουν στο Σικάγο, και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους εδώ, δεν φορολογούνται». Την ίδια ώρα, τόνισε, «χιλιάδες νέοι που ζουν εδώ, βιώνουν τις συνθήκες που περιγράψατε όλοι και θέλουν μέσα από την ψήφο τους να αλλάξουν όπως αυτοί πιστεύουν, τα πράγματα», δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, όταν οι ημερομηνίες των εκλογικών αναμετρήσεων πέφτουν μέσα σε σεζόν κι αυτοί εργάζονται μακριά από εκεί όπου ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Πρέπει είπε να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, μάλιστα πρότεινε «να οργανώσετε ένα κίνημα που δε θα αφορά την υπεράσπιση ή την προώθηση κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, αλλά την υπεράσπιση του δικαιώματος και της ανάγκης οι νέοι να πάνε στην κάλπη στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν αυτές γίνουν».

Στην παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε τρία ζητήματα για τα οποία πρέπει να αγωνιστούν οι νέοι ώστε να υπάρξει προοπτική στις ζωές τους, δηλαδή οι εργασιακές συνθήκες, το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και το ζήτημα της στέγης.

Ψηφιακή εποχή με τρομακτικές ανισότητες

Αναφερόμενος στις διαφορές της δικής του γενιάς – «δεν είμαι και μπούμερ» είπε, «αλλά εκεί κοντά, GenX» – από τη σημερινή γενιά, σημείωσε πως οι τρεις συνθήκες «που κάνουν διαφορετική τη δική σας ζωή» είναι η ψηφιακή συνθήκη, η συσσώρευση τρομακτικών ανισοτήτων και η κλιματική κρίση.

Μίλησε ειδικότερα για «τρομακτική συσσώρευση ανισοτήτων στον πλανήτη».

«Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δε συνέβαινε ποτέ άλλοτε» είπε.

Περαιτέρω ανέφερε:

«Πάντοτε υπήρχε αδικία κοινωνική, πάντοτε υπήρχαν αντιθέσεις, πλούσιοι και φτωχοί, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι μοναδικό στην ιστορία του πλανήτη. Οι 12 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν περιουσία όσο η μισή ανθρωπότητα, 4 δις άνθρωποι. Το 1% των πιο πλούσιων στο πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34 τρις δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει τη φτώχεια πολλές φορές. Αυτές οι ανισότητες συσσωρεύονται και οι κυβερνήσεις γίνονται όλο και πιο αυταρχικές και στη Δύση και την Ανατολή, κι αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο μια ευρύτερης κρίσης, που είναι η κρίση του πλανήτη, η κλιματική κρίση, που θα αλλάξει πολύ σύντομα, όσο κι αν την αγνοούμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε».

«Αν λάβει υπόψη κανείς αυτές τις συνθήκες», τόνισε, «το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς που γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή, ακούγοντας εσάς που γεννηθήκατε στην ψηφιακή εποχή, είναι να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε να τις μάθετε. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σας ακούσουμε» Πρόσθεσε πως αυτό το χαρακτήρα είχε και η συγκεκριμένη εκδήλωση και πως «σ’ αυτή την εκδήλωση έγινε unmute, ακούστηκε η φωνή σας, ακούστηκαν αυτά που σας προβληματίζουν, κι εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε».

Οι νέοι που εργάζονται σεζόν, οι πανελλαδικές, τα νομοθετήματα ΣΥΡΙΖΑ που κατάργησε η ΝΔ και οι συνταξιούχοι

Στη συνέχεια έθιξε το θέμα εκείνων των νέων που σπουδάζουν και παράλληλα εργάζονται για να τα βάλουν πέρα, και κάποιοι από αυτούς δουλεύουν σεζόν, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Γι’ αυτούς, είπε, στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει μέριμνα για να μη χάνουν τις εξεταστικές. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε». Αντί να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να διευκολύνονται αυτοί οι νέοι άνθρωποι, τόνισε, «αυτό το οποίο επιχειρήθηκε ήταν το γνωστό νομοθέτημα για τους αιώνιους φοιτητές, δηλαδή η τιμωρία σε αυτούς που έχουν ανάγκη να πάνε να δουλέψουν».

Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στο θέμα των πανελλαδικών, παραπέμποντας και στο τραγικό γεγονός των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. «Η πολιτεία μας», είπε, «δεν κατάφερε να βρει ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και τον άνθρωπο, το σύστημα των πανελλαδικών που έχουμε 62 χρόνια τώρα. Γιατί είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παραδώσει στις επόμενες γενιές είναι το σύστημα των πανελλαδικών. Το μόνο σύστημα μη διαβλητό, όλα τα άλλα είναι διαβλητά, από το βύσμα για να πας φαντάρος μέχρι το ρουσφέτι για να πάρεις προτεραιοποίηση στις λίστες των χειρουργείων, κι από τη γνωριμία, το «κονέ» για να δουλέψεις, μέχρι το βύσμα για να πάρεις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία».

Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει «τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 με τη δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, το οποίο καταργήθηκε για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός, για να κλείσουν σχολές σε όλη την Ελλάδα -γιατί πώς αλλιώς θα άνοιγαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια- για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους έχουν την οικονομική άνεση, να έχουν ανέλιξη κοινωνική».

Αναφέρθηκε όμως και σε μια άλλη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ που κατάργησε αμέσως η κυβέρνηση της ΝΔ, που αφορά όπως είπε τις μεγαλύτερες γενιές και συγκεκριμένα τους συνταξιούχους. Δηλαδή το ένα δις το χρόνο εν είδει 13ης σύνταξης. Στο σημείο αυτό προέβη σε ένα αιχμηρό σχόλιο όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τους συνταξιούχους: «Τα πήρε πίσω η ΝΔ, οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κ. Μητσοτάκη που τους τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς στις απόψεις τους σε αυτή τη χώρα».

Διαβάστε επίσης:

Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών

Συμφωνεί ο Καιρίδης με κάποιες επισημάνσεις του Δένδια

Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Η “Γαλάζια Πατρίδα” δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο»











