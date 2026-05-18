ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 01:20
ΕΛΛΑΔΑ

18.05.2026 23:36

Πετρούπολη: Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, 18/5, στην Πετρούπολη, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το ατύχημα έγινε στη διασταύρωση των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο χτύπησε τον πεζό προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πεζός νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

