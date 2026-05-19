Η κυβέρνηση ανοίγει μέτωπο με Τσίπρα και Καρυστιανού – Μήνυμα προς Σαμαρά και Καραμανλή «κανείς δεν περισσεύει»

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις δύο πολύκροτες ανακοινώσεις να έχει πλέον ξεκινήσει, την Πέμπτη 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη για τη Μαρία Καρυστιανού και την Τρίτη 26 Μαΐου από το Θησείο για τον Αλέξη Τσίπρα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να χαράξει μια διττή και προσεκτικά κλιμακούμενη γραμμή απέναντι στα δύο νέα σχήματα που έρχονται να ανατρέψουν τις ισορροπίες του πολιτικού σκηνικού.

Η κεντρική επιλογή που φέρεται να έχει κλειδώσει περιγράφεται από ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος με μια λιτή φράση: «Η απόφαση είναι να κρατήσουμε χαμηλά τώρα τους τόνους. Θα τους αφήσουμε πρώτα να συγκρουστούν μεταξύ τους, να βγουν τα μαχαίρια, και μετά θα δούμε πώς θα απαντήσουμε». Με άλλα λόγια, η Πειραιώς ποντάρει στον επικείμενο αλληλοσπαραγμό της αντιπολίτευσης και ιδίως στον ανταγωνισμό που θα προκύψει στον χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο συντηρητικό ακροατήριο, όπου το κόμμα Καρυστιανού αναμένεται να κουρέψει δυνάμεις από Ελληνική Λύση, Νίκη και Φωνή Λογικής.

Διπλή επίθεση από Μαρινάκη

Στη χθεσινή του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και να κρατήσει πιο φιλτραρισμένη στάση για τη Μαρία Καρυστιανού. «Είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας τους πάνω από τριάντα φόρους, τα εκατό δισεκατομμύρια ευρώ που, όπως είπε, φόρτωσαν τη χώρα οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, τις αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και την κατάταξη της Ελλάδας ως 27ης σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2019. Το επιχείρημα είναι ευθύ. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη αξιολογηθεί από τους πολίτες δύο φορές, ως αρχηγός κυβέρνησης και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η ετυμηγορία είναι γνωστή.

Διαφορετική, πιο πλάγια αλλά εξίσου στοχευμένη, εμφανίζεται η γλώσσα για την κ. Καρυστιανού. Ο κ. Μαρινάκης άφησε να αιωρείται το ερωτηματικό για τα πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν, σημείωσε ότι η ίδια διέψευδε προ ενός έτους τη δημιουργία κόμματος, και επανέλαβε με έμφαση τη φράση κλειδί.

«Η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους». Είναι, ουσιαστικά, ο υπαινιγμός για «ρωσικό δάκτυλο», τον οποίο η κυβέρνηση φροντίζει να μην αναλαμβάνει η ίδια ευθέως, αλλά να τον «σιγοντάρει» μέσω του υπουργού Υγείας.

Ο ρόλος του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναλάβει εκ των πραγμάτων τον ρόλο της αιχμής του δόρατος. Με συνεχείς αναρτήσεις και τηλεοπτικές παρεμβάσεις στο Action 24, εμφάνισε την κ. Καρυστιανού να «χτίζει κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο», στηριζόμενος στις παρουσίες του ανταποκριτή του open στη Μόσχα Θανάση Αυγερινού και του προέδρου της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτου Σιουρδάκη στη συγκέντρωση υπογραφών στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία.

Η στόχευση του υπουργού Υγείας είναι διπλή, να εκθέσει την Καρυστιανού σε ένα φιλοευρωπαϊκό ακροατήριο και ταυτόχρονα να χτυπήσει τον Κυριάκο Βελόπουλο, που μέχρι σήμερα κρατά την «πατέντα» του φιλορωσικού αφηγήματος στη Δεξιά. «Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς», ήταν η αιχμηρή του ανάρτηση στο Χ.

Δεν είναι, ωστόσο, όλοι στους κόλπους της Πειραιώς ευθυγραμμισμένοι με την επιθετική γραμμή Γεωργιάδη. Υπάρχουν στελέχη που πιστεύουν ότι η κ. Καρυστιανού θα λειτουργήσει αντικειμενικά υπέρ της ΝΔ, αφαιρώντας ψήφους από Ελληνική Λύση και Νίκη, και επομένως η δημόσια σύγκρουση μαζί της είναι περιττή.

Παράλληλα, στο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με το μανιφέστο και τη θεωρία των άκρων που επανεισάγει, διευκολύνει την ίδια την κυβέρνηση να τον τοποθετήσει εκ νέου στο γνωστό αφήγημα της περιόδου 2015 – 2019.

Ήπια γραμμή για Σαμαρά – Καραμανλή

Στο φόντο όλων αυτών παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρίτου σχηματισμού, που συνδέεται με την πιθανή απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κατέβει με δικό του κόμμα, αλλά και με τη συνεχιζόμενη σιωπή του Κώστα Καραμανλή. Η γραμμή που χαράσσουν συνεργάτες του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς είναι μετρημένη, αλλά και διαπραγματευτικά ανοιχτή.

Δεν σχολιάζουν τις προσωπικές τους, όπως αναφέρουν, επιλογές τις χαρακτηρίζουν «απολύτως σεβαστές», υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικούς που ηγήθηκαν όχι μόνο της παράταξης αλλά και της ίδιας της χώρας. Αρνούνται, όμως, να πάρουν αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, και πρωτίστως από αυτές στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, εκεί όπου ακριβώς θρέφεται και η μεγαλύτερη ένταση με τον κ.Σαμαρά.

Η βασική φράση που επαναλαμβάνεται δύο φορές για λόγους έμφασης από κυβερνητική πηγή, «κανείς δεν περισσεύει, πολλώ δε μάλλον όσοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας», λειτουργεί έτσι ταυτόχρονα ως πρόσκληση συσπείρωσης ενόψει μιας μάχης που, όπως λένε, θα κρίνει αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα γυρίσει δεκαετίες πίσω, αλλά και ως διακριτική προειδοποίηση προς τους δύο άνδρες ότι το πολιτικό κόστος μιας αυτονόμησης θα είναι υπαρκτό. Μέχρι τότε, η κυβέρνηση επενδύει σε δύο πράγματα, στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου με «παραδοτέα στους πολίτες» έως τις εκλογές, όπως είπε ο κ.Μαρινάκης, και με την προσδοκία ότι η αναμενόμενη πολυφωνία στην αντιπολίτευση θα λειτουργήσει ως ο φυσικός της σύμμαχος.

