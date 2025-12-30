search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:27
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 11:19

Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Άφησαν πίσω τις κόντρες και πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

30.12.2025 11:19
kanye_west-kim-kardashian-new

Γιορτές μαζί με τα παιδιά τους πέρασαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ οι οποίοι -έπειτα από μια μεγάλη ένταση στη σχέση τους που κράτησε χρόνια με δημόσιες αντιπαραθέσεις- βρέθηκαν ξανά μαζί, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αλλαγή κλίματος μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «TMZ», η τηλεπερσόνα και ο ράπερ βρέθηκαν μαζί τις ημέρες των γιορτών, περνώντας χρόνο ως οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά τους, Νορθ, Σεντ, Σικάγο και Ψαλμ.

Πηγές από το περιβάλλον τους ανέφεραν, μάλιστα, ότι οι δύο πρώην σύζυγοι διατήρησαν πολιτισμένο κλίμα, διασφαλίζοντας ηρεμία στις σχέσεις τους για χάρη των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο τους έχουν πλέον επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, αφήνοντας πίσω τους τις συγκρούσεις που χαρακτήρισαν τη σχέση τους τα προηγούμενα χρόνια οι οποίες είχαν λάβει, μάλιστα, μεγάλες διαστάσεις, κυρίως λόγω των επανειλημμένων δημόσιων ξεσπασμάτων του Κάνιε Γουέστ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η περίοδος αυτή περιλάμβανε ακραίες τοποθετήσεις και δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και αναφορές με φιλοναζιστικό περιεχόμενο, γεγονότα που είχαν επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα του.

Πηγές του «TMZ» αναφέρουν, τέλος, ότι ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην προσωπική του ενδοσκόπηση, αναλογιζόμενος τη συμπεριφορά του.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

Μαρίνα Σάττι: Το πάρτι γενεθλίων μετά την περιπέτεια της υγείας της (Photos)

Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

emily-in-paris
MEDIA

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:24
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

1 / 3