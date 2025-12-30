Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Άφησαν πίσω τις κόντρες και πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Γιορτές μαζί με τα παιδιά τους πέρασαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ οι οποίοι -έπειτα από μια μεγάλη ένταση στη σχέση τους που κράτησε χρόνια με δημόσιες αντιπαραθέσεις- βρέθηκαν ξανά μαζί, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αλλαγή κλίματος μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «TMZ», η τηλεπερσόνα και ο ράπερ βρέθηκαν μαζί τις ημέρες των γιορτών, περνώντας χρόνο ως οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά τους, Νορθ, Σεντ, Σικάγο και Ψαλμ.

Πηγές από το περιβάλλον τους ανέφεραν, μάλιστα, ότι οι δύο πρώην σύζυγοι διατήρησαν πολιτισμένο κλίμα, διασφαλίζοντας ηρεμία στις σχέσεις τους για χάρη των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο τους έχουν πλέον επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, αφήνοντας πίσω τους τις συγκρούσεις που χαρακτήρισαν τη σχέση τους τα προηγούμενα χρόνια οι οποίες είχαν λάβει, μάλιστα, μεγάλες διαστάσεις, κυρίως λόγω των επανειλημμένων δημόσιων ξεσπασμάτων του Κάνιε Γουέστ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Santa seems to have worked a miracle in Kardashian land … because Kim and Kanye not only hung out together with their kids — but they also got along!



Read more: https://t.co/SWyLEeDfMu pic.twitter.com/qIBogBPUJ4 — TMZ (@TMZ) December 29, 2025

Η περίοδος αυτή περιλάμβανε ακραίες τοποθετήσεις και δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και αναφορές με φιλοναζιστικό περιεχόμενο, γεγονότα που είχαν επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα του.

Πηγές του «TMZ» αναφέρουν, τέλος, ότι ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην προσωπική του ενδοσκόπηση, αναλογιζόμενος τη συμπεριφορά του.

