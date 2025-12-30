Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και τις μεγάλες του συνεργασίες μίλησε ο Φοίβος αναφερόμενος μεταξή άλλων στην κοινή μουσική διαδρομή που χάραξε με τη Δέσποινα Βανδή.

Σε συνέντευξή του στο vidcast «Daily Kous Kous», ο συνθέτης και στιχουργός αναφέρθηκε, επίση, σε πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Νίκος Καρβέλας, επισημαίνοντας ότι ανέκαθεν τον εκτιμούσε, ενώ διέψευσε τις φήμες περί αντιπαλότητας μεταξύ τους.

Περιέγραψε, μάλιστα, τη μουσική τους συνύπαρξη στο παρελθόν, όταν είχε συμμετάσχει σε ενορχηστρώσεις τραγουδιών την περίοδο που η Άννα Βίσση ετοιμαζόταν να δοκιμάσει την τύχη της στο εξωτερικό

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, εντάξει. Εγώ μουσικά το κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στην Άννα Βίσση, ο Φοίβος τη χαρακτήρισε αξεπέραστη στο είδος της, αποκαλύπτοντας ότι ο λόγος που δεν προχώρησε ποτέ σε συνεργασία μαζί της ήταν από σεβασμό στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, καθώς θεωρούσε ότι θα την πρόδιδε.

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, μιλώντας για το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τη Δέσποινα Βανδή, ο συνθέτης άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας την καλλιτεχνική σύνδεση που τους ένωσε επί σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει τη δημιουργία του.

«Γιατί όχι; Με τη Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για τη Δέσποινα ασυνείδητα» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Η Beyoncé ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes

Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Μπριζίτ Μπαρντό: Πώς η εμβληματική ηθοποιός έχτισε την περιουσία της