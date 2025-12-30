Η Beyoncé ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes

Η Μπιγιονσέ ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes, καθιστώντας την την πέμπτη μουσικό που εντάσσεται στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η Αμερικανίδα σταρ έχει ενταχθεί σε μια ελίτ ομάδα μουσικών με δεκαψήφια περιουσία, σύμφωνα με το Forbes, συμπεριλαμβανομένων των Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen και του συζύγου της Jay-Z.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Forbes εκτίμησε την καθαρή περιουσία της στα 800 εκατομμύρια δολάρια και προέβλεψε ότι θα ξεπεράσει το όριο του δισεκατομμυριούχου για πρώτη φορά μετά από χρόνια επιτυχίας.

Η παγκόσμια περιοδεία της Renaissance του 2023 απέφερε έσοδα σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα της ποπ μουσικής στον κόσμο, μαζί με την Taylor Swift.

Η Μπιγιονσέ παρήγαγε μια ταινία για την περιοδεία της, η οποία ήταν η πρώτη της σόλο περιοδεία μετά από επτά χρόνια, και τη διένειμε απευθείας μέσω συμφωνίας με την αλυσίδα θεάτρων AMC, η οποία την είδε να κερδίζει σχεδόν τα μισά από τα 44 εκατομμύρια δολάρια που απέφερε η ταινία παγκοσμίως.

Το άλμπουμ της του 2024, Cowboy Carter, το οποίο τιμά και εντάσσει στο πλαίσιο των μαύρων ριζών της κάντρι μουσικής, έτυχε θερμών κριτικών και κέρδισε το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Grammy – την πρώτη φορά που η Μπιγιονσέ κέρδισε το βραβείο, παρά το γεγονός ότι ήταν υποψήφια τέσσερις φορές.

Το Forbes εκτιμά ότι η περιοδεία Cowboy Carter -η οποία περιελάμβανε εμφανίσεις ως guest από τον Jay-Z, δύο από τα τρία παιδιά τους και πρώην μέλη του συγκροτήματος Destiny’s Child- συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια σε εμπορεύματα που πωλήθηκαν στις συναυλίες.

Ενώ η περιοδεία έσπασε τα ρεκόρ εισιτηρίων στο στάδιο Tottenham Hotspur στο Λονδίνο και στο Stade De France στο Παρίσι, αντιμετώπισε χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων, με τους διοργανωτές να μειώνουν ορισμένες τιμές σε μια προσπάθεια να καλύψουν θέσεις.

Ωστόσο, ήταν το πιο ακριβό εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη που επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, με κόστος 950 λίρες, ενώ το φθηνότερο κόστιζε 71 λίρες.

Μια ειδική εκπομπή ημιχρόνου για τον πρώτο αγώνα NFL του Netflix ανήμερα των Χριστουγέννων συγκέντρωσε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, επιπλέον των 10 εκατομμυρίων δολαρίων που δαπανήθηκαν για μια σειρά διαφημίσεων της Levi’s, ανέφερε το Forbes.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Μπριζίτ Μπαρντό: Πώς η εμβληματική ηθοποιός έχτισε την περιουσία της

Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας δείχνουν για πρώτη φορά και τα 4 παιδιά τους μαζί