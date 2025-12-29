Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Στο πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» αναφέρθηκε η Αγγελική Λάμπρη, αποκαλύπτοντας πως η επιστροφή των πρωταγωνιστών στα γυρίσματα ήταν σχεδόν μαγική, καθώς ένιωσαν όλοι σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα από τότε που ολοκληρώθηκε η σειρά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η ηθοποιός τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε έντονη χημεία ανάμεσα στους πέντε πρωταγωνιστές, κάτι που –όπως είπε– ήταν εμφανές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η Αγγελική Λάμπρη αποκάλυψε πως επί χρόνια το καστ ζητούσε από τον Γιώργο Καπουτζίδη να υπάρξει ένα κλείσιμο αυτής της επιτυχημένης τηλεοπτικής διαδρομής, ακόμη και με τη μορφή ταινίας. «Τον παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραίο να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος», ανέφερε, σημειώνοντας πως αρχικά ο δημιουργός της σειράς ήταν απόλυτος στην άρνησή του.

Όταν, ωστόσο, προέκυψε η ιδέα του reunion, η επιστροφή στα γυρίσματα έγινε σχεδόν αυτόματα. «Μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δυναμική της ομάδας παραμένει αναλλοίωτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενωτικό ρόλο του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και στη μοναδική σύνδεση που υπήρχε μεταξύ των ηθοποιών. «Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω, ούτε στα γυρίσματα ούτε πίσω από τις κάμερες», εξήγησε, σημειώνοντας ότι πολλές στιγμές από τα παρασκήνια κατέληγαν να ενσωματώνονται στα επόμενα επεισόδια.

Τέλος, η Αγγελική Λάμπρη αναφέρθηκε με συγκίνηση στους ανθρώπους της σειράς που έχουν φύγει από τη ζωή, τονίζοντας πως όταν συνειδητοποίησε πόσοι είναι, επηρεάστηκε έντονα ψυχολογικά, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει αυτή την επιστροφή.

