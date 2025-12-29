search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 05:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 23:50

Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

29.12.2025 23:50
labri

Στο πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» αναφέρθηκε η Αγγελική Λάμπρη, αποκαλύπτοντας πως η επιστροφή των πρωταγωνιστών στα γυρίσματα ήταν σχεδόν μαγική, καθώς ένιωσαν όλοι σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα από τότε που ολοκληρώθηκε η σειρά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η ηθοποιός τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε έντονη χημεία ανάμεσα στους πέντε πρωταγωνιστές, κάτι που –όπως είπε– ήταν εμφανές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η Αγγελική Λάμπρη αποκάλυψε πως επί χρόνια το καστ ζητούσε από τον Γιώργο Καπουτζίδη να υπάρξει ένα κλείσιμο αυτής της επιτυχημένης τηλεοπτικής διαδρομής, ακόμη και με τη μορφή ταινίας. «Τον παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραίο να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος», ανέφερε, σημειώνοντας πως αρχικά ο δημιουργός της σειράς ήταν απόλυτος στην άρνησή του.

Όταν, ωστόσο, προέκυψε η ιδέα του reunion, η επιστροφή στα γυρίσματα έγινε σχεδόν αυτόματα. «Μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δυναμική της ομάδας παραμένει αναλλοίωτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενωτικό ρόλο του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και στη μοναδική σύνδεση που υπήρχε μεταξύ των ηθοποιών. «Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω, ούτε στα γυρίσματα ούτε πίσω από τις κάμερες», εξήγησε, σημειώνοντας ότι πολλές στιγμές από τα παρασκήνια κατέληγαν να ενσωματώνονται στα επόμενα επεισόδια.

Τέλος, η Αγγελική Λάμπρη αναφέρθηκε με συγκίνηση στους ανθρώπους της σειράς που έχουν φύγει από τη ζωή, τονίζοντας πως όταν συνειδητοποίησε πόσοι είναι, επηρεάστηκε έντονα ψυχολογικά, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει αυτή την επιστροφή.

Διαβάστε επίσης:

Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας δείχνουν για πρώτη φορά και τα 4 παιδιά τους μαζί

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους αποκτούν γαλλική υπηκοότητα: «Εδώ δεν βγάζουν φωτογραφίες των παιδιών μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Beyoncé_0
LIFESTYLE

Η Beyoncé ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes

tehran lefta
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη: Κλειστά καταστήματα με αφορμή την υποτίμηση του νομίσματος και την ακρίβεια

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

sergey_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Λαβρόφ σε Δύση: «Να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου»

simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα στο ΣΑ του ΟΗΕ: Πλήρης σεβασμός στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και πολιτική ανεξαρτησία της Σομαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 05:32
Beyoncé_0
LIFESTYLE

Η Beyoncé ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes

tehran lefta
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη: Κλειστά καταστήματα με αφορμή την υποτίμηση του νομίσματος και την ακρίβεια

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

1 / 3