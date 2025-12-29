Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους αποκτούν γαλλική υπηκοότητα: «Εδώ δεν βγάζουν φωτογραφίες των παιδιών μας»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλίας.

Όπως αποκάλυψε το Paris Match, αυτό το διάταγμα αφορά το ζευγάρι και τα οκτάχρονα δίδυμα παιδιά τους.

Μακριά από το Χόλιγουντ, ο ηθοποιός με τους εμβληματικούς ρόλους και η Λιβανο-Βρετανίδα σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη Γαλλία.

«Λατρεύω τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν είμαι εξίσου κακός μετά από 400 ημέρες μαθημάτων», δήλωσε ο 64χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης στο RTL στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μια εξοχική κατοικία σε στιλ Προβηγκίας και έναν αμπελώνα στο Μπρινιόλ, μια πόλη στην περιοχή Βαρ, το 2021.

«Δεν φωτογραφίζουν τα παιδιά μας εδώ»

«Εδώ, δεν φωτογραφίζουν τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι που κρύβονται έξω από το σχολείο. Αυτό είναι απαραίτητο για εμάς», πρόσθεσε στο ίδιο μικρόφωνο.

Παρόλο που η οικογένεια Κλούνεϊ δεν περνάει όλο τον χρόνο της στη νότια Γαλλία, αυτό το κτήμα είναι «το πιο ευτυχισμένο μέρος για εμάς», είχε διαβεβαιώσει ο ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Syriana (2005).

Εν τω μεταξύ, ο συμπατριώτης του, σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, ανακοίνωσε την Παρασκευή στο ραδιόφωνο France Inter την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για γαλλική υπηκοότητα. «Θα ήθελα να έχω ένα άλλο μέρος όπου θα μπορώ να ξεφύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, εξηγώντας την έλξη του για τη «γαλλική κουλτούρα».

Διαβάστε επίσης:

Δείτε ποιοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ «έσπασαν τα κοντέρ» του bοx office για το 2025 – Πάρτι εκατομμυρίων στα… πόδια τους

Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες ερωτικές εμπειρίες μου στην εφηβεία ήταν με κορίτσια»

Αφροδίτη Σκαφίδα για τη μητρότητα στα 42 – «Όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, ο Θεός το δίνει πάντα» (Video)