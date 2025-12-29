Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες ερωτικές εμπειρίες μου στην εφηβεία ήταν με κορίτσια»

Για τα χρόνια της εφηβείας της, αλλά και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν σεξουαλικά μίλησε η Kate Winslet, αποκαλύπτοντας ότι την περίοδο που ανακάλυπτε τη σεξουαλικότητά της ήρθε κοντά τόσο με αγόρια όσο και με κορίτσια.

Αναφερόμενη στη συμμετοχή της στο Heavenly Creatures, την ταινία που την καθιέρωσε κινηματογραφικά, εξήγησε πως η έντονη και σχεδόν εμμονική σχέση των δύο νεαρών ηρωίδων δεν της ήταν ξένη. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο ένιωθε έντονη περιέργεια και μια βαθιά κατανόηση για τον τρόπο με τον οποίο δύο άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν συναισθηματικά.

«Υπήρχε κάτι σε αυτή τη σχέση που με άγγιζε πολύ. Ένας δεσμός έντονος, σχεδόν απορροφητικός, που τελικά αποδείχθηκε και καταστροφικός, γεμάτος ανασφάλειες και ευαλωτότητα» είπε, μιλώντας στο podcast Team Deakins.

«Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Κάποιες από τις πρώτες μου εμπειρίες οικειότητας, όταν ήμουν έφηβη, ήταν με κορίτσια. Είχα φιλήσει και κορίτσια και αγόρια, αλλά δεν ήμουν πραγματικά “τοποθετημένη” προς καμία κατεύθυνση» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το Heavenly Creatures (1994), σε σκηνοθεσία Peter Jackson, αποτέλεσε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια εντυπωσιακή καριέρα.

Ακολούθησαν ταινίες όπως Sense and Sensibility και Hamlet, ενώ η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο της στον Τιτανικό το 1997.

Έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Goodbye June, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall και Helen Mirren.

Στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Edward Abel Smith με τον οποίο έχςει αποκτήσει έναν γιο, τον 12χρονο Bear Blaze. Είναι επίσης μητέρα της 25χρονης Mia Threapleton, από τον γάμο της με τον Jim Threapleton, καθώς και του 22χρονου Joe Mendes, από τον γάμο της με τον Sam Mendes.

Διαβάστε επίσης:

Αφροδίτη Σκαφίδα για τη μητρότητα στα 42 – «Όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, ο Θεός το δίνει πάντα» (Video)

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει με τον μικρότερο γιο της και «καρφώνει» την οικογένειά της

Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό – «Δεν μετάνιωσα καθόλου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια» (Video)