Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό – «Δεν μετάνιωσα καθόλου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια» (Video)

Τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του για τον Χριστό σχολίασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επισημαίνοντας ότι σκοπός του ήταν όχι να προσβάλει τον Θεό που -όπως είπε- πιστεύει, αλλά να εστιάσει στην αγάπη που Εκείνος δίδαξε, επηρεάζοντας πλήθος κόσμου ανά τους αιώνες.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξήγησε ότι ο αλγόριθμος διέγραψε την εν λόγω ανάρτηση, καθώς περιείχε θρησκευτικό περιεχόμενο. Τόνισε δε, ότι ο ίδιος χαρακτήρισε τον Χριστό ως «τον μεγαλύτερο influencer όλων των εποχών», όχι με διάθεση σύγκρισης με τη σύγχρονη έννοια της διαφήμισης, αλλά εστιάζοντας στη σημασία του «επηρεάζω», επισημαίνοντας ότι ο Χριστός επηρέασε τον κόσμο περισσότερο από οποιονδήποτε, χάρασσοντας τον χρόνο και διδάσκοντας την αγάπη.

Καταλήγοντας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τόνισε ότι δεν μετάνιωσε για την ανάρτησή του, παρά τις αντιδράσεις.

«Έγινε ένα report. Πλέον, ο αλγόριθμος αν δει και μία ανάρτηση που αφορά θρησκευτικό περιεχόμενο μπορεί να το κατεβάσει και ο ίδιος, χωρίς να αναλύσει πολλά. Στη συνέχεια έβαλα και ένα τραγούδι με τον “Θεό αντάμα” να δω αν θα το κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι προκάλεσα. Έγραψα ότι ο πρώτος influencer, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, για εμένα που πιστεύω, είναι ο Χριστός. Πολλοί μπέρδεψαν τη λέξη influencer με αυτούς που διαφημίζουν εσώρουχα και τσιγάρα. Influence σημαίνει επηρεάζω. Για εμένα, αυτός που έχει επηρεάσει περισσότερο τον πλανήτη είναι ο Χριστός, γιατί χάραξε τον χρόνο, όπως έγραψα. Παγκοσμίως λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Όπως είπα, είχε μόνο 12 followers, 12 μαθητές» είπε και πρόσθεσε:

«Η αγάπη υπάρχει παγκοσμίως και είναι πιο σημαντική από τους followers, τα χρήματα, και από όλα αυτά. Ήταν για εμένα μία πολύ χαλαρή δήλωση. Π0λλοί μου “την έπεσαν” ότι ο Χριστός δεν είναι influencer, και εκεί δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμούλης, αλλά εγώ είμαι ήρεμος. Όχι δεν μετάνιωσα για τη δήλωσή μου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια, δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν έγραψα κάτι για το οποίο πρέπει να μετανιώσω».

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα. Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους» ανέφερε στην ανάρτησή του ο stand-up comedian, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων.

Διαβάστε επίσης:

Όταν η Μπαρντό ηχογράφησε ένα από τα πιο «καυτά» τραγούδια με τον Γκενσμπούρ – Πώς «γεννήθηκε» το «Je T’aime… Moi Non Plus»

Η έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση (Video)

Παπανώτας για Συνατσάκη: «Αυτή έχει εμμονή – Τι ενσυναίσθηση έχεις όταν σε ένα λεπτό έχεις κράξει τη μισή showbiz;» (Video)