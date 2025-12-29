Όταν η Μπαρντό ηχογράφησε ένα από τα πιο «καυτά» τραγούδια με τον Γκενσμπούρ – Πώς «γεννήθηκε» το «Je T’aime… Moi Non Plus»

Η Μπριζίτ Μπαρντό έμεινε στην ιστορία, εκτός των άλλων, και ως μούσα ενός από τα πιο ερωτικά τραγούδια, του «Je T’aime… Moi Non Plus».

Αν και το τραγούδι έκανε πάταγο με την Τζέιν Μπίρκιν, ο Σερζ Γκενσμπούρ το έγραψε αρχικά για τη Μπαρντό, αλλά… λογοκρίθηκε στη συνέχεια.

Και για… καλό λόγο.

Το 1967 ο Σερζ Γκενσμπούρ γνώρισε την ήδη παντρεμένη με τον βιομήχανο Γκίντερ Ζακς, Μπαρντό και έμεινε… άφωνος από την ομορφιά της,

Η Μπαρντό περνούσε τότε μια δύσκολη περίοδο στον γάμο της και δέχτηκε να βγει ραντεβού με τον Γάλλο δημιουργό.

Το ραντεβού όμως αποδείχτηκε… καταστροφή, καθώς ο Γκενσμπούρ έμεινε τόσο… κεραυνοβολημένος από την ομορφιά της Μπαρντό, που έχασε όλο το πνεύμα και το χιούμορ για τα οποία ήταν γνωστός.

Όντας σίγουρος ότι δεν είχε καμία πιθανότητα μαζί της, επέστρεψε απογοητευμένος στο σπίτι του.

Εκεί ωστόσο δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη Μπαρντό, που του… «συγχωρούσε» το θλιβερό ραντεβού, υπό έναν όρο: Να της γράψει το πιο όμορφο ερωτικό τραγούδι που είχε ακουστεί ποτέ.

Το επόμενο πρωί ο Γκενσμπούρ είχε έτοιμα δύο: το «Bonnie et Clyde» και το «Je T’aime… Moi Non Plus».

Η «καυτή» ηχογράφηση

Αφού η γαλλίδα σταρ άκουσε το «Je T’aime… Moi Non Plus», το ενέκρινε και πήγε με τον Γκενσμπούρ για την ηχογράφηση σε ένα στούντιο στο Παρίσι.

Καθ’ όλη τη δίωρη συνεδρία, ο ηχολήπτης Γουίλιαμ Φλαζολέ δήλωσε ότι έγινε μάρτυρας «έντονων ερωτικών αγγιγμάτων» στο φωνητικό booth, ενώ οι αναστεναγμοί και οι ψίθυροι αποτυπώνονταν στον ήχο.

Το τραγούδι μιξαρίστηκε και ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει στα ραδιόφωνα, όταν ο σύζυγος της Μπαρντό αποφάσισε να… αντιδράσει.

Η σταρ ανακάλεσε τη συγκατάθεσή της για την κυκλοφορία του και ο Γκενσμπούρ, μετά την παρέμβαση και του Ζακς, το έβαλε στο συρτάρι.

Η Μπαρντό αργότερα χώρισε τον Ζακς και κυκλοφόρησε την ηχογράφηση το 1986.

Το τραγούδι ωστόσο έγινε θρύλος πολύ νωρίτερα, όταν Σερζ Γκενσμπούρ το κυκλοφόρησε το 1969, αυτή τη φορά με ερμηνεύτρια τη νεαρή τότε Τζέιν Μπίρκιν, με την οποία είχε ήδη ξεκινήσει θυελλώδη σχέση.

Η ηχογράφηση προκάλεσε διεθνές σκάνδαλο, με απαγορεύσεις από ραδιόφωνα και την Καθολική Εκκλησία να καταδικάζει δημόσια το τραγούδι.

Παρ’ όλα αυτά, ή ίσως εξαιτίας αυτού, έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο Νο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μένοντας στην ιστορία ως ένα από τα πιο ερωτικά και αμφιλεγόμενα όλων των εποχών.

