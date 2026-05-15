ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:15
15.05.2026 09:15

Ο Ιωάννης Μασούτης αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Νέα διοίκηση απέκτησε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, με τον Ιωάννης Μασούτης να εκλέγεται νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, διαδεχόμενος τον Αριστοτέλης Παντελιάδης.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Ένωσης, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες του κλάδου για το επόμενο διάστημα, με αιχμή τις επενδύσεις, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη στήριξη των καταναλωτών σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων για τα νοικοκυριά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο απερχόμενος πρόεδρος Αριστοτέλης Παντελιάδης αναφέρθηκε στον ρόλο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων σε μια περίοδο οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, επισημαίνοντας τη σημασία της κοινής εκπροσώπησης του κλάδου και της συμμετοχής του στον δημόσιο διάλογο.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη και τις προτεραιότητες του κλάδου για το 2026, υπογραμμίζοντας ότι τα σούπερ μάρκετ διατηρούν καθημερινή επαφή με τα νοικοκυριά μέσω περίπου 3.800 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κλάδος έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 3,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, ενώ την τελευταία τριετία οι προσφορές και οι εκπτώσεις προς τους καταναλωτές ξεπέρασαν συνολικά τα 5 δισ. ευρώ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας συγκροτήθηκε ως εξής:

• Πρόεδρος: Ιωάννης Μασούτης

• Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Παντελιάδης

• Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μαυροειδής

• Ταμίας: Νίκος Λαβίδας

• Μέλη: Λάμπρος Παπακοσμάς και Μιλτιάδης Φοροζίδης.

Μετά την εκλογή του, ο Ιωάννης Μασούτης ανέφερε ότι η νέα διοίκηση καλείται να διαχειριστεί μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την αγορά και τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος των σούπερ μάρκετ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς και στη συγκράτηση των τιμών.

Παράλληλα, με ομόφωνη απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου, ο Απόστολος Πεταλάς παραμένει στη θέση του γενικού διευθυντή της Ένωσης.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας ιδρύθηκε το 2023 και εκπροσωπεί σήμερα 19 αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών με πανελλαδική παρουσία.

