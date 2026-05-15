ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:14
15.05.2026 09:13

«Μαύρο» ρεκόρ στο Τέξας με 600 εκτελέσεις απο το 1982 – Η ιστορία του Edward Busby Jr, του θανατοποινίτη με νοητική υστέρηση

Οι αρχές στο Τέξας (νότια) προχώρησαν στην 600ή εκτέλεση στην πολιτεία από το 1982, παρά την έκκληση συνηγόρων του καταδικασμένου στην εσχάτη των ποινών να ακυρωθεί η απόφαση, εξαιτίας της νοητικής υστέρησής του.

Ο θάνατος του Έντουαρντ Λι Μπέσμπι του νεότερου διαπιστώθηκε λίγη ώρα αφού του έγινε ένεση με θανατηφόρο διάλυμα, για τον φόνο το 2004 της Λόρας Λι Κρέιν, 77χρονης συνταξιούχου καθηγήτριας πανεπιστημίου.

«Συγγνώμη…»

Με τα τελευταία του λόγια ο θανατοποινίτης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και συγχώρεση από αυτήν του θύματος, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας σωφρονισμού του Τέξας.

Η Λόρα Λι Κρέιν «ήταν αξιαγάπητη, δεν ήθελα ποτέ να της κάνω κακό. Είμαι αληθινά συντετριμμένος», είπε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η υπεράσπιση του Έντουαρντ Λι Μπέσμπι προσπάθησε να εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής, επιχειρηματολογώντας πως ο άνδρας παρουσίαζε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν ήταν ικανός να εκτελεστεί, χαρακτηρίζοντας την ποινή «απάνθρωπη και ασυνήθιστη» για άνθρωπο με πρόβλημα ψυχικής υγείας, κάτι που απαγορεύει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο–στο οποίο κυριαρχούν συντηρητικοί δικαστές–απέρριψε την προσφυγή της υπεράσπισης και ακύρωσε την αναστολή της εκτέλεσης που είχε αποφασίσει κατώτερο δικαστήριο.

«Μαύρο» ρεκόρ

Με την εκτέλεση αυτή έφθασαν τις 12 ο αριθμός αυτών που έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ.

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών.

Το Τέξας είναι η αμερικανική πολιτεία που καταφεύγει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην θανατική ποινή. Στην πελώρια πολιτεία αυτή γίνεται το ένα τρίτο των εκτελέσεων στη χώρα.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

