Οι αρχές στο Τέξας (νότια) προχώρησαν στην 600ή εκτέλεση στην πολιτεία από το 1982, παρά την έκκληση συνηγόρων του καταδικασμένου στην εσχάτη των ποινών να ακυρωθεί η απόφαση, εξαιτίας της νοητικής υστέρησής του.

Ο θάνατος του Έντουαρντ Λι Μπέσμπι του νεότερου διαπιστώθηκε λίγη ώρα αφού του έγινε ένεση με θανατηφόρο διάλυμα, για τον φόνο το 2004 της Λόρας Λι Κρέιν, 77χρονης συνταξιούχου καθηγήτριας πανεπιστημίου.

⚖️⏳ Execution Date Set in Tarrant County Capital Murder Case ⏳⚖️



Tarrant County, TX – A judge has scheduled the execution of Edward Busby, 53, for Thursday, May 14, 2026, following his conviction in the 2004 murder of Laura Lee Crane, a 77-year-old retired TCU professor.… pic.twitter.com/H3xACZzoQR — Texan Report (@TexanReport) December 15, 2025

«Συγγνώμη…»

Με τα τελευταία του λόγια ο θανατοποινίτης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και συγχώρεση από αυτήν του θύματος, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας σωφρονισμού του Τέξας.

The last words of Edward Busby, who just became the 600th person to be executed by lethal injection in Texas . pic.twitter.com/mpjLCBbF68 — Maurice Chammah🍹🎻 (@MauriceChammah) May 15, 2026

Η Λόρα Λι Κρέιν «ήταν αξιαγάπητη, δεν ήθελα ποτέ να της κάνω κακό. Είμαι αληθινά συντετριμμένος», είπε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

A Texas man convicted of murder is expected to be executed Thursday night after the Supreme Court of the United States reversed a decision preventing his death. https://t.co/7V7tHECxSY pic.twitter.com/98fRzALJws — FOX26Houston (@FOX26Houston) May 14, 2026

Η υπεράσπιση του Έντουαρντ Λι Μπέσμπι προσπάθησε να εμποδίσει την εκτέλεση της ποινής, επιχειρηματολογώντας πως ο άνδρας παρουσίαζε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν ήταν ικανός να εκτελεστεί, χαρακτηρίζοντας την ποινή «απάνθρωπη και ασυνήθιστη» για άνθρωπο με πρόβλημα ψυχικής υγείας, κάτι που απαγορεύει το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο–στο οποίο κυριαρχούν συντηρητικοί δικαστές–απέρριψε την προσφυγή της υπεράσπισης και ακύρωσε την αναστολή της εκτέλεσης που είχε αποφασίσει κατώτερο δικαστήριο.

BREAKING: In a partisan 6-3 vote, the U.S. Supreme Court has granted the Texas Attorney General's application to vacate the stay of execution issued by the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit in Edward Busby's case. https://t.co/WigDPVW3nf @TexDefender @TCADPdotORG pic.twitter.com/8dRyssQGaF — Robert Dunham (@RDunhamDP) May 14, 2026

«Μαύρο» ρεκόρ

Με την εκτέλεση αυτή έφθασαν τις 12 ο αριθμός αυτών που έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ.

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών.

Breaking: Edward Busby put to death in historic execution for Texas https://t.co/XK9gkNyvCE — Dallas Morning News (@dallasnews) May 15, 2026

Το Τέξας είναι η αμερικανική πολιτεία που καταφεύγει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην θανατική ποινή. Στην πελώρια πολιτεία αυτή γίνεται το ένα τρίτο των εκτελέσεων στη χώρα.

Our statement on tonight's execution of Edward Busby Jr., marking the 600th execution in Texas' modern death penalty era. https://t.co/feBMjtg5u4 pic.twitter.com/e3fDgLZnjO — Texas CCATDP (@texasccatdp) May 15, 2026

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

