Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Την οργή κάποιων χρηστών του Facebook φαίνεται ότι προκάλεσε η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, στην οποία έγραψε ότι ο Ιησούς ήταν ο μεγαλύτερος influencer, με μόλις 12 ακόλουθους.

O γνωστός κωμικός έγραψε στην πλατφόρμα: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους». Ωστόσο, η ανάρτησή του δεν μακροημέρευσε: αντιθέτως, πλέον έχει κατεβεί από το χρονολόγιο του Α. Τσουβέλα στο Facebook.

Τους λόγους για το κατέβασμα της ανάρτησης τους εξήγησε – εμμέσως πλην σαφώς – ο ίδιος ο κωμικός σε νέο ποστ του, όπου έγραψε: «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά… Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας».

Φαίνεται ότι το χιούμορ συνεχίζει να ενοχλεί…

