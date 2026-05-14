Διευκρινίσεις για την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έδωσε η FedEx.

Η εταιρεία τονίζει πως συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, διευκρινίζοντας ότι η αποχώρηση αφορά μόνο δραστηριότητες εκτελωνισμού, οι οποίες θα γίνονται στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της FedEx

Η FedEx γνωρίζει τις πρόσφατες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η εταιρεία ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελωνισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο σημείο εκτελωνισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές με στόχο τη βελτίωση της συνέπειας και της αποδοτικότητας. Η ενοποίηση αυτή υποστηρίζει ένα πιο τυποποιημένο μοντέλο υπηρεσιών και τοποθετεί τη λειτουργία εκτελωνισμού σε ισχυρότερη βάση για μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες εκτελωνισμού. Η FedEx θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στη Θεσσαλονίκη (SKG), χωρίς καμία αλλαγή. H Θεσσαλονίκη (SKG) παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο της εταιρείας και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.

