Με ποινή φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, με αναστολή και δυνατότητα εξαγοράς ύψους 10 ευρώ ανά ημέρα, τιμωρήθηκαν οι γονείς στο Περιστέρι όπου είχαν τα παιδιά τους κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό πλημμελήματος.

Τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ στο παρελθόν είχαν γίνει κι άλλες καταγγελίες κατά της οικογένειας για τον τρόπο που ζούσαν τα παιδιά αυτά.

Στην τελευταία καταγγελία, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πήγαν για έλεγχο στην κατοικία και διαπίστωσαν εικόνες με σκουπίδια και ακαθαρσίες να καλύπτουν τον χώρο.

