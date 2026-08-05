«Χτυπήσαμε κάτι, δεν ξέραμε ότι ήταν ελικόπτερο» – Τι κατέθεσε ο διερμηνέας για τη σύγκρουση στην Ψάθα 

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Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τις συνήθηκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση ελικοπτέρων στη Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή του Δανού πιλότου και του Έλληνα διερμηνέα.

Ο διερμηνέας, που επέβαινε στο ελικόπτερο που προκάλεσε τη σύγκρουση, κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκαν το άλλο ελικόπτερο. «Ξέραμε ότι στην περιοχή επιχειρούσαν συνολικά τρία ελικόπτερα. Αρχικά μιλήσαμε με το πρώτο ελικόπτερο που έριχνε νερό -το οποίο δεν εμπλέκεται στο συμβάν- και συνεννοηθήκαμε μαζί του για να προχωρήσουμε κι εμείς σε ρίψη. Εκείνη την ώρα χτυπήσαμε κάτι, χωρίς να ξέραμε τι, ρίξαμε και μετά μάθαμε ότι ήταν ελικόπτερο», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της κατάθεσης αφορά τα συστήματα ασφαλείας του αεροσκάφους. Ο διερμηνέας υποστήριξε ότι το πλήρωμα δεν άκουσε το ειδικό ηχητικό σήμα ειδοποίησης κινδύνου σύγκρουσης με το οποίο είναι εξοπλισμένα τα συγκεκριμένα ελικόπτερα.

Τι λέει στο pontiki.gr για το πρωτόκολλο ο αντιστράτηγος Ανδριανός Γκούρμπατσης

Σημαντικές διαστάσεις στην υπόθεση δίνουν οι αποκαλύψεις του Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. Ανδριανού Γκουρμπάτση, ο οποίος, μιλώντας στο Topontiki, υποστήριξε ότι από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν εφαρμόστηκε το επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αντίστοιχές αεροπυροσβεστικές αποστολές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο συντονισμού, καθώς ο νόμος απαιτεί την παρουσία εκπαιδευμένου αξιωματικού σε ειδικό ελικόπτερο για εναέριο συντονισμό, ενώ στην περίπτωση του ατυχήματος ο συντονισμός έγινε από το έδαφος».

Ο ίδιος εξηγεί ότι η ισχύουσα διαδικασία προβλέπει την ύπαρξη εναέριου συντονιστή, ο οποίος έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην ίδια περιοχή, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής εκτέλεση της αποστολής και να αποφεύγονται επικίνδυνες αλληλοεπικαλύψεις πορειών.

Παράλληλα, ο κ. Γκουρμπάτσης επισημαίνει ότι από το οπτικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί προκύπτουν ενδείξεις πως τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν δεν πετούσαν σε επιχειρησιακή διάταξη, γεγονός που, όπως εκτιμά, συνιστά ένδειξη προβληματικού συντονισμού. «Από βίντεο, τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν δεν ήταν σε διάταξη, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη συντονισμού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του αναφέρουν πως «τα συγκεκριμένα ελικόπτερα συντονίζονταν από το έδαφος, από έναν επίγειο συντονιστή».

Κατά την εκτίμησή του, η επιλογή αυτή ενδέχεται να αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης.

«Ο επίγειος συντονισμός οδήγησε σε “τυφλά σημεία” για τους πιλότους, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση», σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι η αιτία του δυστυχήματος συνδέεται με «λάθος συντονισμού», αφήνοντας μάλιστα ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο «να μην υπήρχε καθόλου συντονισμός».

Οι επισημάνσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτουν με το βασικό αίτημα της οικογένειας του χειριστή, η οποία ζητά να εξεταστεί εξονυχιστικά εάν κατά την επιχείρηση εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ή αν υπήρξαν παραλείψεις που επηρέασαν την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Στο μικροσκόπιο ο επιχειρησιακός συντονισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε ο επιχειρησιακός συντονισμός αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της έρευνας. Εκτιμούν ότι θα πρέπει να αναζητηθούν όλες οι εντολές που δόθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της αποστολής, να εξεταστεί ποιος είχε την ευθύνη του επιχειρησιακού ελέγχου και να διαπιστωθεί αν οι διαδικασίες που προβλέπονται για επιχειρήσεις με πολλαπλά εναέρια μέσα εφαρμόστηκαν στην πράξη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από την τεχνική διερεύνηση του δυστυχήματος. Τα δεδομένα των καταγραφικών συστημάτων εκτιμάται ότι θα αποτυπώσουν με ακρίβεια τις επικοινωνίες των πληρωμάτων, τις οδηγίες που δόθηκαν από το κέντρο επιχειρήσεων, καθώς και τη χρονική αλληλουχία των κινήσεων των δύο ελικοπτέρων στα τελευταία κρίσιμα λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Τα ευρήματα αυτά θα διασταυρωθούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και τις πραγματογνωμοσύνες που θα ακολουθήσουν.

Εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι μαρτυρίες των επιβαινόντων στο δεύτερο ελικόπτερο, οι οποίοι επέζησαν του δυστυχήματος και μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν στον αέρα.

Στο μεταξύ, η οικογένεια του Έλληνα χειριστή προχωρά δυναμικά και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Με ανακοίνωσή της, η δικηγόρος Βάσω Πανταζή γνωστοποίησε ότι η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου χειριστή έδωσαν εντολή στο γραφείο της να κινηθεί άμεσα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Στη δήλωσή της αναφέρει: «Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.»

Παράλληλα, η ίδια γνωστοποίησε ότι «Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες.»

Στο πλαίσιο αυτό, η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία, ώστε μέσω των τεχνικών συμβούλων που θα ορίσει να αξιολογήσει ανεξάρτητα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να συμμετάσχει ενεργά σε κάθε στάδιο της ποινικής διερεύνησης.

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