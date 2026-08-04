«Βγήκαν λίγο πριν εκραγεί το ελικόπτερο» – Πώς ο Βρετανός πιλότος σώθηκε από τη σύγκρουση στην Ψάθα 

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Για κλάσματα δευτερολέπτου κατάφερε να σωθεί ο 48χρονος Βρετανός πιλότος στην Ψάθα.

Ο πιλότος Άντριου Χάτσινσον και ο Έλληνας συντονιστής βγήκαν ζωντανοί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην οποία έχασαν τις ζωές του ο Δανός πιλότος Ρουν Κίνταλ και ένας Έλληνας αξιωματούχος της Πυροσβεστικής.

«Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι πιλότοι που θα μπορούσαν να προσγειώσουν αυτό το ελικόπτερο χωρίς ρότορες», σχολίασε ο θείος του, μιλώντας στη Sun.

Στην Αθήνα η οικογένεια του

Ο Χάτσινσον, που διατηρεί εταιρεία με ελικόπτερα στο Γιορκσάιρ νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη για την τοποθέτηση βιδών και μεταλλικών λαμών. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά, που ταξίδεψαν εσπευσμένα από τη Βρετανία στην Αθήνα.

Ο 48χρονος πιλότος με πολλές ώρες πτήσεις στο ενεργητικό του έχει επιχειρήσει μεταξύ άλλων στην Ουαλία και την Αυστραλία.

Δεν θα σταματήσει να πετάει

Ο Χάτσινσον είπε στην οικογένειά του κατάφεραν να διαφύγουν λίγο πριν πιάσει φωτιά το ελικόπτερο. «Συνετρίβη με δύναμη στο δάσος και κατάφεραν να βγουν την τελευταία στιγμή. Το κινητό του είχε καεί ολοσχερώς. Το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν ακριβώς πριν εκραγεί το ελικόπτερο», πρόσθεσε ο θείος του.

Ο θείος του επανέλαβε ότι είναι άψογος πιλότος και θυμήθηκε πως όταν τον είχε πάρει βόλτα με το ελικόπτερο έκανε προσγείωση με τη σβηστή μηχανή.

Η οικογένεια του Χάτσινσον του είχε ζητήσει να μην αναλάβει τη δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν τους άκουσε. Ο θείος του είπε ότι παρά την σοβαρότητα του συμβάνοντος δεν σκοπεύει να σταματήσει να πετάει.

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