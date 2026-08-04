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04.08.2026 16:45

Αδιανόητη υπόθεση στα Χανιά: Διερευνάται καταγγελία για θανάτωση και κατανάλωση κρι-κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς 

04.08.2026 16:45
kri-kri

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση ότι άγνωστοι θανάτωσαν και έφαγαν κρι-κρι στην φαράγγι της Σαμαριάς.

Η Διεύθυνση Δασών κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Χανίων ξεκίνησε σχετική έρευνα. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στα τέλη του Ιουλίου

Αρχικά είχαν μπει στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του συνεργείου εταιρείας που πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης στο φαράγγι, αλλά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες είχαν ήδη αποχωρήσει, όταν στήθηκε το «τραπέζι».

Το κρι-κρι είναι προστατευόμενο είδος και απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία η θανάτωση τους. Εκτιμάται ότι στο φαράγγι της Σαμαριάς ζουν περίπου 200.  Παρόλα, αυτά στο νησί έχουν γίνει καταγγελίες για ταβέρνες που έχουν στο μενού τους κρέας Κρι-Κρι.

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