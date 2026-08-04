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04.08.2026 14:17

Κολυδάς για το επόμενο Δεκαπενθήμερο: Κορύφωση της ζέστης 8-10 Αυγούστου και μετά έρχεται αστάθεια

04.08.2026 14:17
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Για τις τάσεις που δείχνει ο καιρός για το επόμενο 15νθήμερο στη χώρα, έκανε ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος, αναφερόμενος στα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα μπαίνει σε ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο θα κορυφωθεί μέσα στο τριήμερο 8-10 Αυγούστου, αλλά μετά από αυτό, εμφανίζονται «τοπικά σήματα αστάθειας» στην ηπειρωτική χώρα.

Στον χάρτη που παρουσιάζει μάλιστα, δείχνει υψηλότερες θερμοκρασίες κατά μέσο όρο στη βόρεια Ελλάδα απ ότι στην κεντρική, με διαφορές περίπου δύο βαθμών Κελσίου.

Η ανάρτηση Κολυδά

Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει. Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. 

Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοπιστία των ensemble παραμένει μεγαλύτερη έως περίπου την 6η με 7η ημέρα, ενώ στη συνέχεια η διασπορά των μελών αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα. Επομένως, μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογούμε κυρίως την τάση και όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες.

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