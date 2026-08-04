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04.08.2026 14:54

Ναύπλιο: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του ψυχολόγου

04.08.2026 14:54
indos-dolofonia-astynomikoi

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Προθεσμία για την Πέμπτη (6/8) πήραν οι δύο Ινδοί που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο.

Οι δύο Ινδοί, 20 και 24 ετών, πήραν την αναβολή καθώς ο δικηγόρος τους ζήτησε περισσότερο χρόνο για να μελετήσει την δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες τους.

Οι δύο αλλοδαποί αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.

Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Ιουλίου. Οι δύο άνδρες φέρεται να επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και στη συνέχεια να τον ακινητοποίησαν και να τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι.

Την επόμενη ημέρα, στις 25 Ιουλίου, συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου δήλωσε στις Αρχές για την εξαφάνισή του, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι αφαίρεσαν χρήματα, το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το αυτοκίνητό του, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή όπου διέμεναν.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το argolikeseidhseis.gr, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να επιχείρησαν να αποδώσουν την κύρια ευθύνη ο ένας στον άλλον, με τον καθένα να υποδεικνύει τον συνεργό του ως τον άνθρωπο που πραγματοποίησε τη δολοφονία.

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ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 15:07
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