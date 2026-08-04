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Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

04.08.2026 06:35

Μπουρεκάκια με φύλλο κρούστας, στην τοστιέρα

04.08.2026 06:35
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Πεντανόστιμα μπουρεκάκια που ψήνονται στην τοστιέρα σε 15 λεπτά, πιο υγιεινά από τα τηγανητά, που σας γλυτώνουν από την ταλαιπωρία του τηγανίσματος, τις μυρωδιές και το λάδι που πιτσιλάει την κουζίνα σας.

Μπορείτε να τα γεμίσετε με διάφορα τυριά και αλλαντικά, κιμά μαγειρεμένο, βρασμένη πατάτα με άνιθο ή ότι άλλο επιθυμείτε.

Υλικά για τη συνταγή

1 ½  φλιτζάνι τυρί φέτα, θρυμματισμένη

1/4 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες τσίλι ή ½ κουταλάκι πιπέρι

1 αυγό

½ φλιτζάνι  γάλα

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

8-10 φύλλα κρούστας

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το τυρί , τον μαϊντανό και τις νιφάδες κόκκινης πιπεριάς ή το πιπέρι.

2. Σε ένα άλλο μπολ, ανακατέψτε το αυγό, το γάλα και το ελαιόλαδο για να αλείψετε το εσωτερικό της ζύμης.

3. Πάρτε μπροστά σας τα φύλλα στοιβαγμένα με τη φαρδιά πλευρά τους και χωρίστε τα σε 6 φαρδιές λωρίδες . Αλείψτε τα κομμάτια ζύμης με το μίγμα γάλακτος που έχετε ετοιμάσει και στη συνέχεια προσθέστε περίπου μια κουταλιά της σούπας από τη γέμιση τυριού.

4. Διπλώστε τα πλαϊνά και τον πάτο της ζύμης προς τα μέσα και στη συνέχεια τυλίξτε την σε ρολό.

5. Τοποθετήστε τα τυλιγμένα μπουρέκια σε μια τοστιέρα και ψήστε τα για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί το φύλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αντικολλητικό χαρτί ψησίματος για ευκολότερο καθάρισμα της τοστιέρας.

Συμβουλές

  • Μπορείτε να τα γεμίσετε με ότι επιθυμείτε όπως π.χ. ζαμπόν και τυρί, πατάτα βρασμένη με μυρωδικά, κιμά μαγειρεμένο με αρωματικά βότανα, σπανάκι σοταρισμένο κτλ.
  • Μπορείτε να αλείψετε τα μπουρέκια με λίγο λάδι και στα μισά του χρόνου ψησίματος να τα αναποδογυρίσετε και να τα βουρτσίσετε πάλι με ελάχιστη ποσότητα λαδιού, για να ψηθούν και να ροδίσουν καλύτερα.

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