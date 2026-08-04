Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

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Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου υιοθέτησε την άποψη της ανακρίτριας, αποφασίζοντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου.

Ο 41χρονος παρέμεινε για λίγα 24ωρα υπό περιορισμό στο σπίτι του, όπου το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη με την υπόθεση, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.



Εντωμεταξύ, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν η θανούσα είχε κάνει χρήση ουσιών.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ο 41χρονος βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στη 42χρονη με δόλο. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.

Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

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