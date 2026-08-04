Διπλωματικό θρίλερ: Το Κατάρ «βλέπει» συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «τις επόμενες ώρες», τίποτα δεν οριστικό λέει ο Ρούμπιο

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Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε «πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, προσθέτοντας ότι κυκλοφορούν ήδη προσχέδια μιας πιθανής συμφωνίας.

Στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι το Κατάρ συνεχίζει να ζητά αποκλιμάκωση και διάλογο.

Είπε ότι το Κατάρ υποστηρίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Ομάν και ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Ο Ανσάρι επιβεβαίωσε ότι δεν πραγματοποιούνται άμεσες συνομιλίες, αλλά ότι οι μεσολαβητές συνομιλούν μεταξύ τους, προσθέτοντας ότι τα σχέδια συμφωνιών διαβιβάζονται όπως ακριβώς γίνεται από τότε που ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση τον Φεβρουάριο.

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, είπε ότι η θέση του Κατάρ ήταν ότι το στενό έπρεπε να ανοίξει ξανά και να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε πάντα. Προς το παρόν, μόνο μερικά πλοία την ημέρα διέρχονται.

Οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι θέλουν να καταβάλλεται κάποιο είδος διοδίων για τη διέλευση των πλοίων από το στενό, κάτι που οι Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα αποδεχτούν.

Ο Ανσάρι είπε ότι το Κατάρ πιστεύει ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να αποφασιστεί από την περιοχή.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία σήμερα, Τρίτη, ή αύριο, Τετάρτη, για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης των εμπορικών πλοίων.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Squawk Box του CNBC. «Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Στενού και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία θα επιτρέπει στο Ιράν να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Θα υπάρχει ελευθερία διέλευσης», είπε. «Παρότι η κατάσταση παραμένει κάπως αβέβαιη τις τελευταίες ημέρες, είδαμε ήδη αρκετά πλοία να διέρχονται από το Στενό».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την διέλευση περισσότερων πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, αλλά δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά όχι ακόμη οριστικοποίηση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Υπουργείο Εξωτερικών.

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