Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε από πύραυλο φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ναυτικός

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Ένα φορτηγό πλοίο, ελληνικών συμφερόντων, χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα της Τρίτης (4/8), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός.

Στο πλοίο, σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά, όταν ο πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το tradewinds.

Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά το πλήγμα στο πλοίο Minoan Pioneer, χωρητικότητας 93.300 dwt (κατασκευής 2011), το οποίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Χορμούζ, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard.

Ένα κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ολική διακοπή ηλεκτροδότησης μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 22:00 UTC τη Δευτέρα.

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