Σοφία Μουτίδου για Real View: «Προσπάθησα να βρω άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω – Αισθάνθηκα απειλημένη και φοβισμένη» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη συμμετοχή της στην εκπομπή Real View μίλησε η Σοφία Μουτίδου, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία δύσκολη για την ίδια και μια κατάσταση ιδιαιτέρως πιεστική.

Επιστρέφοντας μετά από αρκετούς μήνες απουσίας στο κανάλι της στο YouTube, η ηθοποιός αποκάλυψε -μεταξύ άλλων- πως υπήρξαν στιγμές που αναζήτησε άλλη εργασία, προκειμένου να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εκπομπή, ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε πρόωρα, περίπου έναν μήνα πριν από το τέλος της σεζόν.

Παρουσιάζοντας τη δική της οπτική και αποφεύγοντας να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι εκτός από πιεσμένη, ένιωσε επίσης απειλημένη και φοβισμένη, υπογραμμίζοντας ότι η δυσφορία της είχε γίνει εμφανής ακόμα και στους τηλεθεατές.

«Ζόρικα πράγματα, πολύ ζόρικα. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Ούτε και θεωρώ άμοιρο όλο αυτό που μου συμβαίνει τώρα με αυτό που πέρασα. Να σας πω ότι η χρονιά που πέρασε για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος περιμένει και κουτσομπολιά και “νόστιμα”. Θα περιοριστώ μόνο στη δική μου δυσκολία. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. “Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα”. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς πήγε μπροστά και η θεραπεία έτσι» είπε αρχικά.

«Είχα επενδύσει σε κάτι δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήταν. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από τον διασυρμό. Ήρθα πάρα πολύ κοντά με τον φόβο και την απειλή του διασυρμού, σαν όλο αυτό το στερέωμα το οποίο περιμένει, αδημονεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να βρει τι θα μπορούσε να είναι μεμπτό, τι είναι αξιοκατάκριτο. Δεν μου ήταν απλό. Καθόλου. Επειδή δεν είχαν κάποια συναισθηματική καβάτζα στη δουλειά, αυτό ήρθε και έγινε πολύ σκληρό. Πάρα πολλοί μου έγραφαν ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου. “Παιδιά ο εαυτός μας είμαστε σε όλες τις εκδοχές, ακόμα και όταν αυτό που δείχνουμε, νομίζουμε ότι δεν είμαστε εμείς. Εγώ ήμουν και εκείνη και τώρα. Είμαστε και το ένα και το άλλο”. Ήταν πολλά τα ζητούμενα της χρονιάς, ήμουν σε εκπομπή κάθε μέρα, σε παράσταση τα Σάββατα στην Αθήνα, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα με πρακτική, σχολή και podcast. Η κοπέλα είχε φτάσει Ιούλιο και είχε πολλές κρίσεις πανικού και ταχυκαρδιές που έρχονται από την ορμονική διαταραχή. Ακόμα πλήττομαι από τις ταχυκαρδίες που προκαλεί η παύση της περιόδου» πρόσθεσε.

Μιλώντας, τέλος, γενικότερα για την επίδραση που μπορεί να έχει ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον στον άνθρωπο, η Σοφία Μουτίδου τόνισε ότι η επαγγελματική δυσφορία αποτελεί μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα επιβαρυντική εμπειρί για τον καθένα.

«Εγώ είχα χρόνια να βρεθώ σε ένα περιβάλλον εργασιακό που δεν ήμουν καλά και είχα ξεχάσει πώς είναι και έκανα ένα πολύ καλό επαναληπτικό, όπου πράγματι η εργασιακή δυσφορία είναι κάτι το διαφορετικό. Η δυσφορία η επαγγελματική είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Άλλη είναι στο σπίτι, άλλη είναι με τον φίλο, άλλη με τον γκόμενο, άλλη με τον πατέρα, άλλη με το παιδί. Στη δουλειά είναι σκληρά τα πράγματα». Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας όταν ένα εργασιακό περιβάλλον γίνεται επιβαρυντικό: «Όταν υπάρχει αυτή η δουλειά, τελειώνει και φεύγεις ή αν είναι στο πλάνο να μην τελειώσει ποτέ, την τελειώνεις μόνος σου. Η επιστροφή στο στρεσογόνο περιβάλλον δεν είναι βοηθητική» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Οι πυροσβέστες στηρίζουν την ρεπόρτερ που γέλασε από το μέτωπο των πυρκαγιών

«Στούντιο 4» με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 – Το επίσημο τρέιλερ (Video)

Κατερίνα Παναγοπούλου: Αποχαιρέτησε για καλοκαίρι τους τηλεθεατές του MEGA – «Υγεία και περισσότερες ξέγνοιαστες στιγμές» (Video)



