Open: «Real view» ήταν και πέρασε…

Χθές βράδυ αποφασίστηκε και σήμερα τελειώνει οριστικώς ο κύκλος μεταδόσεων της μεσημεριανής εκπομπής «The Real view» στο Open.

Η απόφαση του σταθμού έγινε γνωστή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσωτερικής κυκλοφορίας αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Στα επόμενα λεπτά οι παρουσιάστριες της εκπομπής, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη αναμένεται να καλησπερίσουν και αργότερα να αποχαιρετίσουν τους τηλεθεατές.

Διαβάστε επίσης

Ανησυχίες και προβληματισμός λόγω ριζικών ανασχεδιασμών στην ιστορική εκπομπή «60 minutes» του CBS

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

Εκνευρισμένος με τους συνεργάτες του ο Γιώργος Λιάγκας – «Να είστε πιο προσεκτικοί, εγώ βγαίνω τώρα βλάκας στον κόσμο» (Video)