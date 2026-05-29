Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

Έπειτα από δύο -κατά τεκμήριο- επιτυχημένες σεζόν ο Alpha από τον… ενάρετο-αγιασμένο δρόμο της μυθοπλασίας θα περάσει στην «αμαρτία».

Ο «Άγιος έρωτας» οδεύει στην ολοκλήρωση της διαδρομής του με υψηλές τηλεθεάσεις και από φθινόπωρο στο πρόγραμμα του Alpha προαλείφεται να πάρει τη θέση η σειρά «Αμαρτίες και ρόδα», εξ όσων έχουν γίνει γνωστά ως τώρα και στο μεταξύ δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα πλάνα του σταθμού, διότι και το «Να μ’ αγαπάς» ετοιμάζεται για τίτλους τέλος στο «κλείσιμο» της σεζόν.

Το «Αμαρτίες και ρόδα» αποτελεί μέρος του τρεντ της προσαρμογής τουρκικής σειράς μυθοπλασίας στα ελληνικά τηλεοπτικά μέτρα και γούστα. Φέτος, το είδος απαντάται στο Mega με τη σειρά «Μια νύχτα μόνο», τη made in Greece απόδοση του τουρκικού τηλεοπτικού θρίαμβου «BinBir Gece» ή αλλιώς «Χίλιες και μία νύχτες» τίτλο με τον οποίον είχε κάνει καριέρα το 2010 στην Ελλάδα από τον ΑΝΤ1.

Η σειρά «Αμαρτίες και ρόδα» αποτελεί την εκδοχή της τουρκικής καθημερινής σειρά «Güller ve Günahlar» η οποία έκανε πρεμιέρα στις 11 Οκτωβρίου του 2025 στο Kanal D και έκτοτε κάνει πάταγο στα καρντάσια τηλεθεατές. Η ιστορία της σειράς περιστρέφεται γύρω από έναν άνδρα, ο οποίος έχοντας χάσει τα πάντα σε μικρή ηλικία καταφέρνει να χτίσει μια ολόκληρη επιχειρηματική αυτοκρατορία και μια οικογένεια- λιμάνι. Η ζωή του όμως γίνεται «κομμάτια» όταν ανακαλύπτει πως η σύζυγός του τού έκρυβε για χρόνια την ύπαρξη ενός παιδιού. Στην προσπάθειά του να ξετυλίξει το κουβάρι του παρελθόντος, θα βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο μιας γυναίκας με δυναμικό χαρακτήρα. Περισσότερα προσεχώς καθώς επιταχύνονται οι διαδικασίες προπαραγωγής.

