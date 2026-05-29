ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:25
29.05.2026 10:40

Εκνευρισμένος με τους συνεργάτες του ο Γιώργος Λιάγκας – «Να είστε πιο προσεκτικοί, εγώ βγαίνω τώρα βλάκας στον κόσμο» (Video)

Παρατήρηση στους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον παρουσιαστή να μην κρύβει τον εκνευρισμό του.

Συγκεκριμένα, στο θέμα των Τεμπών έπαιξαν δηλώσεις του πατέρα του ελεγκτή, ωστόσο, αυτές παρουσιάστηκαν ως του πατέρα του μηχανοδηγού. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τάσος Τεργιάκης ενημέρωσε on air τον Γιώργο Λιάγκα για το λάθος που συνέβη, με τον ίδιο να ξεσπά.

«Παιδιά, προσέξτε αυτά τα λάθη, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα κι ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα; Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος σε αυτά που λέω. Μου λέτε ότι είναι ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνω ένα σχόλιο, γιατί κι εγώ έπεσα από τα σύννεφα, να είναι εκεί… Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Εσείς ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές, δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην εκπομπή μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη που το κάνω δημόσια, αλλά κι εγώ βγαίνω τώρα βλάκας στον κόσμο. Σας παρακαλώ, να είστε πιο προσεκτικοί, ειλικρινά δηλαδή. Δηλαδή, να σας πω κάτι, επειδή πραγματικά έχω τσαντιστεί τώρα. Να έρχομαι εγώ, να βγάζω έναν λόγο μόνος μου τρεις ώρες και να μην παίζω κανένα θέμα πια, να φοβάμαι να παίξω τα θέματα που έχουμε. Πραγματικά, δεν είναι ωραίο αυτό» είπε, εμφανώς εκνευρισμένος.

