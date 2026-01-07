Εκτός εκπομπής σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας – Όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης (Video)

Εκτός Πρωινού βρίσκεται σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ενημέρωσε ο Τάσος Τεργιάκης κατά την έναρξη της εκπομπής.

Όπως εξήγησε, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας, όχι πολύ σοβαρό.

«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.

