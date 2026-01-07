Εκτός εκπομπής σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας – Όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκτός Πρωινού βρίσκεται σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ενημέρωσε ο Τάσος Τεργιάκης κατά την έναρξη της εκπομπής.
Όπως εξήγησε, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας, όχι πολύ σοβαρό.
«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.


