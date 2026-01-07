search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 09:21

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας – Όσα είπε ο Τάσος Τεργιάκης (Video)

07.01.2026 09:21
tergiakis-new

Εκτός Πρωινού βρίσκεται σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ενημέρωσε ο Τάσος Τεργιάκης κατά την έναρξη της εκπομπής.

Όπως εξήγησε, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας, όχι πολύ σοβαρό.

«Δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό. Είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι, σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη για τις εξελίξεις μετά τη Βενεζουέλα: «Τέρμα στην ανεμελιά της αμερικανικής ομπρέλας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:17
NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

1 / 3