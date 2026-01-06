search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
06.01.2026

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

06.01.2026 15:33
Με αφορμή ένα πλάνο από βραδινό εορταστικό επεισόδιο του «Πρωινού», όπου πολλοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1 βρίσκονταν μαζί, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στους αποκλεισμούς που υπάρχουν, πλέον, εντός του καναλιού, χωρίς να κρύβει, μάλιστα, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός αυτό.

«Να και ο Γρηγόρης, να και η Μαρία… Ήταν τότε που βγαίναμε όλοι μαζί, δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Λέγαμε ο ΑΝΤ1 κάνει εκπομπή και ερχόντουσαν όλοι οι παρουσιαστές. Όχι όπως τώρα, που κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2» είπε, απαντώντας εκνευρισμένος αμέσως μετά σε συνεργάτη του στο ακουστικό που -όπως φαίνεται -του έλεγε να περάσει στο επόμενο θέμα.

«Εντάξει ρε Χρύσα, τι πάμε τώρα; Να τα λέμε κι αυτά, δεν κατάλαβα… Άμα δεν με θέλουν, ας με διώξουν. Δεν θα λέω τη γνώμη μου; Σε παρακαλώ πολύ! Αν εσύ έχεις άλλη γνώμη, πες την εκεί που πρέπει. Σε μένα μην τη λες. Τότε μαζευόμασταν όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς» είπε ο Γιώργος Λιάγκας χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του.

