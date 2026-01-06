Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με αφορμή ένα πλάνο από βραδινό εορταστικό επεισόδιο του «Πρωινού», όπου πολλοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1 βρίσκονταν μαζί, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στους αποκλεισμούς που υπάρχουν, πλέον, εντός του καναλιού, χωρίς να κρύβει, μάλιστα, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός αυτό.
«Να και ο Γρηγόρης, να και η Μαρία… Ήταν τότε που βγαίναμε όλοι μαζί, δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Λέγαμε ο ΑΝΤ1 κάνει εκπομπή και ερχόντουσαν όλοι οι παρουσιαστές. Όχι όπως τώρα, που κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2» είπε, απαντώντας εκνευρισμένος αμέσως μετά σε συνεργάτη του στο ακουστικό που -όπως φαίνεται -του έλεγε να περάσει στο επόμενο θέμα.
«Εντάξει ρε Χρύσα, τι πάμε τώρα; Να τα λέμε κι αυτά, δεν κατάλαβα… Άμα δεν με θέλουν, ας με διώξουν. Δεν θα λέω τη γνώμη μου; Σε παρακαλώ πολύ! Αν εσύ έχεις άλλη γνώμη, πες την εκεί που πρέπει. Σε μένα μην τη λες. Τότε μαζευόμασταν όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς» είπε ο Γιώργος Λιάγκας χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του.
Διαβάστε επίσης:
Emily in Paris: Με άρωμα Ελλάδας η 6η σεζόν!
Netflix: Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ σε παιχνίδια προδοσίας – Το επίσημο τρέιλερ του «The RIP»
Αγγελική Νικολούλη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη – «Όταν το είδα μου κόπηκε η αναπνοή»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.