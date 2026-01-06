search
06.01.2026 10:34

Netflix: Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ σε παιχνίδια προδοσίας – Το επίσημο τρέιλερ του «The RIP»

06.01.2026 10:34
therip_netflix
@Netflix

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου αστυνομικού θρίλερ «The RIP», με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και τον Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck).

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζο Κάρναχαν (Joe Carnahan), η ταινία εστιάζει «σε μια ομάδα αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών στο Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Σύντομα, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί ως πραγματικός σύμμαχος».

Το καστ συμπληρώνουν οι Στίβεν Γιουν (Steven Yeun), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Καταλίνα Σαντίνo Μορένο (Catalina Sandino Moreno), Σάσα Κάγιε (Sasha Calle), Σκοτ Αντκινς (Scott Adkins) και Κάιλ Τσάντλερ (Kyle Chandler), μεταξύ άλλων.

Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα της Artists Equity, της εταιρείας που ίδρυσαν οι δύο ηθοποιοί, ενώ μαζί τους ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Ντάνι Μπέρνφελντ (Dani Bernfeld) και Λουσιάννα Ντέιμον (Luciana Damon). Παρά το υψηλό προφίλ των πρωταγωνιστών, το φιλμ θα ακολουθήσει τη μέθοδο της απευθείας κυκλοφορίας σε streaming, παρακάμπτοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το «The RIP» αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα στις 16 Ιανουαρίου.

