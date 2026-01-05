search
05.01.2026 19:48

Το ματς Ολυμπιακός-ΟΦΗ και το διπλό «Στο παρά 5» τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (3,4/1)

05.01.2026 19:48
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Betsson Super Cup και η αειθαλής κωμική σειρά περιπέτειας «Στο παρά 5» ήταν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου τα προγράμματα που μαγνήτισαν τα περισσότερα βλέμματα, το Σάββατο και την Κυριακή, αντιστοίχως.

Οι απρόσμενες εξελίξεις στη διεθνή επικαιρότητα το Σάββατο, με την εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή/σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, αλλά και τα νέα από την εσωτερική ειδησεογραφία, με έμφαση σε εκείνη από το «μέτωπο» των αγροτοκαλλιεργητών, ώθησε τέσσερα δελτία ειδήσεων σε διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

Το ίδιο συνέβη και την Κυριακή, στα αξιοσημείωτα της οποίας η διάκριση της ενημερωτικής εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» στη 10η βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen.

