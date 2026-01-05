search
05.01.2026 19:35

Διπλή πρωτιά τηλεθέασης για το MEGA το πρώτο σαββατοκύριακο (3,4/1) του 2026

05.01.2026 19:35
tileorasi

Με επιδόσεις υψηλές για το γουίκεντ και τη στιγμή (εντός ημιχρόνου – εορταστικής περιόδου), το Mega αποτέλεσε την πρώτη επιλογή της μεγαλύτερης μερίδας τηλεθεατών, μεταξύ εκείνων που «ψήφισαν» κανάλια εθνικής εμβέλειας.

Στα υπόψη ότι το Mega το Σάββατο κάλυψε ζωντανά τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακός–ΟΦΗ για το Betsson Super Cup, ενώ την Κυριακή τη διαφορά έκανε το διπλό επαναληπτικό επεισόδιο της θρυλικής σειράς «Στο παρά 5».

Δεύτερος με διαφορά –και τις δύο ημέρες– ήταν ο Alpha, o οποίος την Κυριακή πέρασε την περιοχή με τα μονοψήφια μερίδια.

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου, η ανεβασμένη, για τα δεδομένα του σταθμού, κυριακάτικη επίδοση της ΕΡΤ1, την οποία πιστώνεται η μετάδοση επεισοδίου της υπερπαραγωγής «Η μεγάλη Χίμαιρα».

