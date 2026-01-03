Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Κατέκτησαν το Super Cup στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση συμπληρώνοντας το εγχώριο “τρεμπλ” καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Ο τελικός του θεσμού που αναβίωσε μετά από 19 χρόνια, έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο και τα γκολ πέτυχαν ο Ταρέμι στο 96΄, ο Καλογερόπουλος στο 107΄ και ο Γιαζίτσι στο 113΄.

Πολύ πιο «διαβασμένος», αλλά και ρεαλιστής σε σχέση με τον τελικό κυπέλλου εμφανίστηκε ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί απορρόφησαν την πίεση του Ολυμπιακού με κλειστή άμυνα και μικρές αποστάσεις στις γραμμές και είχαν εμφανή στόχο να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις.

Το σχέδιο εκτελέστηκε… σχεδόν άψογα αφού ο ΟΦΗ «άγγιξε» το γκολ αλλά δεν το πέτυχε λόγω Κωνσταντή Τζολάκη. Με απίστευτα αντανακλαστικά και εκπληκτικό άνοιγμα ποδιών, ο 23χρονος γκολκίπερ σταμάτησε τον Σαλσίδο στο 24΄ σε καθαρή ευκαιρία με εξ’ επαφής σουτ.

Έτσι, μπορεί ο Ολυμπιακός να απείλησε περισσότερες φορές στο α΄ ημίχρονο, όμως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού έως τότε.

Αντίστοιχη εικόνα και στο β΄ ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει στην κατοχή του τη μπάλα σε συντριπτικό βαθμό και τον ΟΦΗ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις «ανησύχησε» τον Τζολάκη με μακρινά σουτ, όμως δεν δημιούργησε φάση ανάλογη με αυτή του 24ου λεπτού. Έτσι μετά από συνολικά 100 λεπτά αγώνα με τις καθυστερήσεις, το «μηδέν» παρέμεινε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να αλλάξουν τα δεδομένα. Στο 94΄ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας βρήκε με τον αγκώνα στο πρόσωπο τον Καλογερόπουλο στην περιοχή του ΟΦΗ και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταρέμι και άνοιξε το σκορ στο 96΄. Στο σημείο εκείνο ο ΟΦΗ κατέρρευσε. Η νίκη «σφραγίστηκε» με κεφαλιά του Αλέξη Καλογερόπουλου μετά από φάουλ του Μουζακίτη στο 107΄.

Στο 113΄ ο Γιαζίτσι με εξαιρετική ατομική προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με την είσοδό του στο ματς. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το 1-0, στο 99ο λεπτό, ο Τζολάκης σταμάτησε ξανά τον Σαλσίδο σε τετ-α-τετ και σίγουρα αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές.

Θεατής στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, όταν όμως χρειάστηκε επενέβη και κράτησε τη νίκη με την οποία ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή του.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Έσε, Μαρτίνς – Σαλσίδο, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88΄ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (111΄ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (90+3΄ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102΄ Στρεφέτσα), Ταρέμι

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (69΄ Μπαϊνοβιτς), Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68΄ Φούντας, 90+5΄λ.τρ. Ισεκά), Σαλσίδο

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague