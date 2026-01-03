Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

Ο Εργκίν Αταμάν μετρά έξι ήττες σε ισάριθμους αγώνες με τον Ολυμπιακό στη Euroleague, μετά από αυτήν με 87-82, το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στο Telekom Center Athens, για την 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.

Κι όταν ρωτήθηκε για το φάιναλ φορ της Euroleague που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Τ-Center, απάντησε: «Με τις εμφανίσεις των πάουερ φόργουορντ είναι αδύνατο να πάμε στο φάιναλ φορ».

Αρχικά στην κάμερα της συνδρομητικής τηλεόρασης ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ. Έδειξε οτι είναι πραγματικός πάουερ φόργουορντ. Δυστυχώς, εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Οι δύο πάουερ φόργουορντς μας είχαν μηδέν πόντους. Σε τέτοιο ντέρμπι δεν πέτυχαν κανέναν. Ο Βεζένκοφ έβαλε 24 πόντους.

«Δεύτερον, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διαιτητές. Ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι διαιτητές της Euroleague και ότι τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή την εμφάνιση. Σε ένα ντέρμπι η μία ομάδα σούταρε 28 βολές και εμείς 18. Θα με τιμωρήσουν τώρα από τη Euroleague, όμως συγχαρητήρια στους τρεις διαιτητές. Nομίζω πως θα είναι στον τελικό με αυτή τη διαιτησία. Δεν επηρεάστηκαν από τίποτα, τα έδωσαν όλα».

Και κατέληξε: «Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Χάσαμε πολλά σουτ. Μόνο με έναν παίκτη, μόνο με τον Κέντρικ Ναν δεν μπορείς να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, είναι μια καλή ομάδα».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε:

«Ξεκινήσαμε το ματς απαίσια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα στην αρχή, τιμώρησε την πεντάδα μας. Έπαιξαν στο low-post με τον Σορτς. Ο Βεζένκοφ βρήκε εύκολα καλάθια. Μετά αλλάξαμε το “5”, γίναμε πιο επιθετικοί και ισοφαρίσαμε στο τέλος της 2ης περιόδου. Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, αμυνθήκαμε, επιτεθήκαμε με τον Ναν. Στην τέταρτη κάναμε τα ίδια λάθη και χάσαμε. Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ που έπαιξε τρομερά κόντρα στους πάουερ φόργουορντ μας, είχε 24 πόντους, πήρε ριμπάουντ. Οι δικοί μας, Χουάντσο και Μήτογλου, είχαν 0. Έδωσα μερικά λεπτά στον Όσμαν στο “4”, είχε 0/6 στο τρίποντο. Είναι δύσκολο να κερδίσεις ματς χωρίς ελεύθερα σουτ από το “4”. Ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ βρήκε αυτά τα σουτ και ευστόχησε. Εμείς τα χάσαμε όλα, με έναν παίκτη μόνο είναι δύσκολο να κερδίσεις το ντέρμπι. Ο Ναν έπαιξε εξαιρετικά. Έτσι, χάσαμε για άλλη μία φορά το ντέρμπι».

Για το αν δικαιολογεί την αντίδραση των παικτών στο πρώτο δεκάλεπτο και αν φταίει το σχήμα ή η πνευματική συγκέντρωση, απάντησε: «Νομίζω ότι μετά από πολλές ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, φοβόμαστε να παίξουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι στην έδρα μας ή εκτός. Είναι η ίδια νοοτροπία. Κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν. Δεν ξέρω πως μπορεί να αλλάξει η κατάσταση».

Για το ότι δεν έπαιξε ο Χολμς είπε: «Μετά από μεγάλη απουσία έπαιξε το πρώτο του ματς στην Euroleague πριν από μία εβδομάδα και δεν μας ικανοποίησε στο Κάουνας. Ο Γιουρτσέβεν έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο. Έτσι, παίξαμε περισσότερο με τον Φαρίντ και τακτικά δώσαμε μερικά λεπτά στον Μήτογλου. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να δώσεις χρόνο σε τρεις παίκτες στην ίδια θέση. Δεν ήταν το παιχνίδι του και ο λόγος είναι πως την περασμένη εβδομάδα δεν μας ικανοποίησε με την απόδοσή του στο Κάουνας. Δεν χάσαμε το ματς από το “5”. Χάσαμε το ματς από άλλες θέσεις, κυρίως από το “4“».

Για μία πιθανή συνάντηση Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού στο φάιναλ φορ και αν θα παίξει εκεί ρόλο ο «φόβος» που ανέφερε, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για το φάιναλ φορ. Γιατί με τις εμφανίσεις των πάουερ φόργουορντ είναι αδύνατο να πάμε στο φάιναλ φορ».