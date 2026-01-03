Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

Ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια έλαβαν χώρα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, ανάμεσα σε οπαδούς του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έφτασαν στο Ηράκλειο, μέσω Πειραιά, περίπου 400 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, προς τη Νέα Αλικαρνασσό.

Παρά την ισχυρή, αλλά διακριτική, παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, σημειώθηκαν επεισόδια χαμηλής έντασης στην περιοχή έξω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που είχε οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης για τη μετακίνηση των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» προς το γήπεδο.

Η συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σημείο είχε οριστεί για το μεσημέρι, ωστόσο μεταφέρθηκαν νωρίτερα.

Μικρής έκτασης επεισόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, στη διάρκεια των επεισοδίων εκσφενδονίστηκαν από μικρές ομάδες οπαδών των δύο ομάδων πέτρες και καπνογόνα, ενώ προκλήθηκαν και φθορές σε κάδους απορριμμάτων.

Η κατάσταση εκτονώθηκε σε σύντομο χρόνο, με τις Αρχές, πάντως, να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την πόλη του Ηρακλείου, για την πρόληψη νέων επεισοδίων.

Σημειώνεται ότι ο μεγάλος τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

