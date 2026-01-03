search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 16:31

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

03.01.2026 16:31
ofi-olympiakos-eksot

Ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια έλαβαν χώρα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, 3/1, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, ανάμεσα σε οπαδούς του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, νωρίς το πρωί του Σαββάτου έφτασαν στο Ηράκλειο, μέσω Πειραιά, περίπου 400 οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, προς τη Νέα Αλικαρνασσό.

Παρά την ισχυρή, αλλά διακριτική, παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, σημειώθηκαν επεισόδια χαμηλής έντασης στην περιοχή έξω από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, που είχε οριστεί ως σημείο συγκέντρωσης για τη μετακίνηση των φιλάθλων των «ερυθρόλευκων» προς το γήπεδο.

Η συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σημείο είχε οριστεί για το μεσημέρι, ωστόσο μεταφέρθηκαν νωρίτερα.

Μικρής έκτασης επεισόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, στη διάρκεια των επεισοδίων εκσφενδονίστηκαν από μικρές ομάδες οπαδών των δύο ομάδων πέτρες και καπνογόνα, ενώ προκλήθηκαν και φθορές σε κάδους απορριμμάτων.

Η κατάσταση εκτονώθηκε σε σύντομο χρόνο, με τις Αρχές, πάντως, να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την πόλη του Ηρακλείου, για την πρόληψη νέων επεισοδίων.

Σημειώνεται ότι ο μεγάλος τελικός του Super Cup ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SUPER_PUMA
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ψαράς μετά από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία

ofi-olympiakos-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

antiproedros venezuelas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες – Καταδίκη της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis

Σέρρες: Τραγική κατάληξη για τον διοικητή της Πυροσβεστικής – Σε αυτόν ανήκει η σορός που βρέθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 16:47
SUPER_PUMA
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ψαράς μετά από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Οι ΗΠΑ του απήγγειλαν κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, τρομοκρατική συνωμοσία

ofi-olympiakos-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup (Photos)

1 / 3