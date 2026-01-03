Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε σε ανάρτηση του στο Instagram, ότι στηρίζει τον Αταμάν, τους παίκτες και όλο το προσωπικό και ζήτησε η κριτική και τα παράπονα να γίνονται στον ίδιο και όχι στα μέλη της ομάδας, ενώ έκανε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σε story απάντησε στα όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας από τους οπαδούς της στο ΣΕΦ.

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει», ήταν τα… λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπέρ του Αταμάν αλλά και των παικτών της ομάδας ενώ απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός…

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες… Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», ανέφερε.

