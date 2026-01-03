search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 14:12
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2026 13:30

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απόλυτη στήριξη σε Αταμάν – «Όποιος έχει παράπονα ας έρθει σε εμένα»

03.01.2026 13:30
giannakopoulos ataman (1)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε σε ανάρτηση του στο Instagram, ότι στηρίζει τον Αταμάν, τους παίκτες και όλο το προσωπικό και ζήτησε η κριτική και τα παράπονα να γίνονται στον ίδιο και όχι στα μέλη της ομάδας, ενώ έκανε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σε story απάντησε στα όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας από τους οπαδούς της στο ΣΕΦ.

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει», ήταν τα… λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπέρ του Αταμάν αλλά και των παικτών της ομάδας ενώ απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ολυμπιακός…

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες… Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Αταμάν: Συγχαρητήρια στους διαιτητές, με αυτή την εμφάνιση μπορεί να βρεθούν στον τελικό της Euroleague

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο» λέει η Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gripi new
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη μετά τις γιορτές: Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

foitites_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας

venezouela epithesi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Οι κρατικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και τράκαραν αυτοκίνητο 38χρονου για να τον ακινητοποιήσουν

venizelos-23421
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το καρφί Βενιζέλου στην κυβέρνηση για την παρουσία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 14:07
gripi new
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη μετά τις γιορτές: Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

foitites_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διεγράφη φοιτητής που είχε εγγραφεί το… 1933 – Τα ευτράπελα μίας θορυβώδους διαδικασίας

venezouela epithesi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Οι κρατικές εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις των ΗΠΑ

1 / 3