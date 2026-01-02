«Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο» λέει η Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (Video)

Η Μαρία Σάκκαρη χάρισε στην Ελλάδα τη νίκη στο United Cup στο Περθ της Αυστραλίας, επικρατώντας με 2-0 σετ της Ναόμι Οσάκα, σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου που αποδείχθηκε καθοριστικός για την ελληνική ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ελληνίδα τενίστρια ρωτήθηκε και για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Ο αρραβωνιαστικός μου πλέον, είναι εξαιρετικός και μου δίνει δύναμη και κουράγιο», απάντησε.

«Δούλεψα καλά στην προετοιμασία. Νιώθω ότι είχα την ευκαιρία να πετύχω τους πόντους», εξήγησε για την εμφάνισή της στην Αυστραλία.

Αναφερόμενη στον Στέφανο Τσιτσιπά πρόσθεσε: «Επιστρέφει κι αυτός από δύσκολη σεζόν, ο καθένας μπορεί να έχει μια τέτοια σεζόν. Τον πιστεύω πολύ, ταλαιπωρήθηκε πολύ την προηγούμενη χρονιά με τη μέση του.. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Είμαι τυχερή που είμαστε στην ομάδα, θα κάνει τη δουλειά».

