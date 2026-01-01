search
01.01.2026 17:33

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά (video)

djokovic_0101_1920-1080_new
credit: AP

Ο σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, επέλεξε έναν ευφάνταστο τρόπο για να στείλει τις ευχές του για το 2026 στους ακόλουθούς του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο σέρβος τενίστας είπε το «Καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά, γεγονός που δείχνει την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη χώρα μας.

«Όπου και αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε το ευχητήριο video.

