Νόβακ Τζόκοβιτς: Ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά (video)

Ο σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, επέλεξε έναν ευφάνταστο τρόπο για να στείλει τις ευχές του για το 2026 στους ακόλουθούς του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο σέρβος τενίστας είπε το «Καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά, γεγονός που δείχνει την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη χώρα μας.

«Όπου και αν είστε, σας ευχόμαστε ένα επικό 2026», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε το ευχητήριο video.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί από το τένις

EuroLeague: Η ώρα έναρξης και οι διαιτητές του αυριανού ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

«Αναρρώνω – Ανυπομονώ να επιστρέψω»: Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Κάρλος και η διάψευση