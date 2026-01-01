EuroLeague: Η ώρα έναρξης και οι διαιτητές του αυριανού ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκ Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, είναι οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν για το ντέρμπι στο Telekom Center Athens ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (2/1, 21:15), με τους δύο «αιώνιους» να κοντράρονται για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας (12- 6), ενώ ο Ολυμπιακός στην όγδοη (10-7), αλλά και με έναν αγώνα λιγότερο, εντός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε.

Οριστικά εκτός ο Γουόρντ

Οριστικά χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα με το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ρίσκο με πιθανότητα υποτροπής.

