search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 12:25

«Αναρρώνω – Ανυπομονώ να επιστρέψω»: Η ανάρτηση του Ρομπέρτο Κάρλος και η διάψευση

01.01.2026 12:25
roberto-carlos_3112_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ρομπέρτο Κάρλος «αναρρώνει καλά» μετά από αυτό που περιέγραψε ως «προληπτική ιατρική επέμβαση».

Ο 52χρονος Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου ενημέρωσε τους οπαδούς για την κατάστασή του μέσω της σελίδας του στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του που χαμογελούσε σε κρεβάτι νοσοκομείου.

 Διέψευσε επίσης τις φήμες ότι υπέστη καρδιακή προσβολή.

«Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή.
Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά ολόκληρη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε», έγραψε.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος κέρδισε τέσσερις τίτλους La Liga και τρία Champions League σε 527 εμφανίσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002.
 
Στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Παλμέιρας, Ίντερ, Φενερμπαχτσέ και Κορίνθιανς. 

Διαβάστε επίσης:

Αντετοκούνμπο: «Ως ηγέτης, πρέπει απλά να γίνω καλύτερος»

Ανασκόπηση: Ο θαυμαστός κόσμος των σπορ το 2025 – Από τις εθνικές επιτυχίες σε μπάσκετ, πόλο και στίβο στον Ντουπλάντις και τον Λάντο Νόρις

Ρομπέρτο Κάρλος: «Είμαι καλά και υπό παρακολούθηση» – Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:18
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

1 / 3