Ρομπέρτο Κάρλος: Στο νοσοκομείο ο βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου

Ο βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Κάρλος, νοσηλεύεται μετά από επιπλοκές που παρουσίασε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση καρδιακού προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Ο 52χρονος Βραζιλιάνος θεωρείται ευρέως ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στην ιστορία, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Νοσηλεύεται στη γενέτειρά του, τη Βραζιλία, με καρδιακό πρόβλημα μετά από ιατρική εξέταση στο πόδι του, όπου εντοπίστηκε ένας μικρός θρόμβος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, μια μαγνητική τομογραφία σώματος αποκάλυψε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, με τον βραζιλιάνο θρύλο να εισάγεται αμέσως για χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να τοποθετηθεί καθετήρας.

Όπως αναφέρει η ισπανική AS, η επέμβαση διήρκεσε περισσότερο από τα 40 λεπτά που είχαν αρχικά υπολογιστεί, με τον Κάρλος να παραμένει στο χειρουργείο σχεδόν τρεις ώρες.

Ωστόσο, η επέμβαση θεωρείται επιτυχημένη, με το ίδιο μέσο να προσθέτει ότι ο Κάρλος «δεν διατρέχει κίνδυνο», αλλά θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο Κάρλος έστειλε μήνυμα στην AS μέσω των εκπροσώπων του, δηλώνοντας ότι είναι «καλά τώρα».

Αυτό το πρόβλημα υγείας είναι το δεύτερο που φέρεται να αντιμετώπισε ο 52χρονος μέσα στο 2025, μετά το γεγονός που τον ανάγκασε να αναβάλει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Νεπάλ τον Απρίλιο.

Ο Κάρλος επρόκειτο να φτάσει στις 18 Απριλίου για να συμμετάσχει στη Nepal Super League, πριν ανακοινωθεί ότι είχε υποστεί «αιφνίδια ασθένεια».

Η επίσκεψη επαναπρογραμματίστηκε και ο Κάρλος έφτασε στο Κατμαντού λίγες ημέρες αργότερα για τους τελικούς της διοργάνωσης.

