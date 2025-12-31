Χάος μετά το νοκ άουτ του Τσουκαλά στη Σερβία: «100 άτομα στο ρινγκ μας χτυπούσαν ανελέητα» – Πώς έγινε η επίθεση στην ελληνική αποστολή

Σοκ και αγανάκτηση προκαλούν οι εικόνες και οι μαρτυρίες από όσα εκτυλίχθηκαν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη μεγάλη νίκη του Έλληνα kickboxer Γιάννη Τσουκαλά στη Σερβία, σε έναν αγώνα που κατέληξε σε νικηφόρο νοκ άουτ αλλά μετατράπηκε σε εφιαλτική εμπειρία για ολόκληρη την ελληνική αποστολή.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είχε μόλις ρίξει νοκ άουτ στον τρίτο γύρο τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα, πρωταθλητή και φαβορί της αναμέτρησης για τον παγκόσμιο τίτλο της WKU στα 67 κιλά, μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα στο Νόβι Πάζαρ. Όπως περιγράφει ο ίδιος, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε, αν και είχε ήδη αντιληφθεί την ένταση γύρω από το ρινγκ. «Έβλεπα τον αντίπαλο ζαλισμένο και άκουγα τις φωνές από τις εξέδρες. Μόλις τον έριξα κάτω, πήγα ήσυχα στη γωνία. Ο προπονητής μου μπήκε χαρούμενος να με σηκώσει και του έκανα νόημα να με κατεβάσει για να μην προκαλέσουμε», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας αθλητής εξηγεί ότι τη στιγμή που γύρισε την πλάτη του, άτομα άρχισαν να κατεβαίνουν από τις εξέδρες. «Δεν κοιτούσα πίσω μου και ξαφνικά ήρθε ο αδερφός του αντιπάλου μου», αναφέρει, περιγράφοντας το πρώτο χτύπημα που δέχθηκε, την ώρα μάλιστα που είχε γονατίσει σε ένδειξη σεβασμού. «Μετά έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έχω λίγα σημάδια στον λαιμό κι αλλού, αλλά είμαστε όλοι καλά. Αν πήγαινα να αντιδράσω, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Εκείνη τη στιγμή κάνεις υπομονή και περιμένεις».

Την έκρηξη βίας αποδίδει και στο απρόσμενο αποτέλεσμα, καθώς ο αντίπαλός του θεωρούνταν σίγουρος νικητής. «Κανείς δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν ο προηγούμενος Ευρωπαίος πρωταθλητής, είχαν τη ζώνη και ήταν σίγουροι ότι θα κέρδιζε ο αθλητής τους, ειδικά στην έδρα τους», σημειώνει, τονίζοντας πως ήδη η Ομοσπονδία έχει κινηθεί επιβάλλοντας βαριές κυρώσεις και αφαιρώντας τίτλους.

Ακόμη πιο δραματική είναι η περιγραφή του προπονητή του, Νίκου Γκίκα, ο οποίος βρέθηκε κι εκείνος στο στόχαστρο των επιτιθέμενων. «Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν τέσσερα άτομα και μας χτυπούσαν περίπου εκατό», δηλώνει, τονίζοντας πως ο Γιάννης Τσουκαλάς δεν έκανε απολύτως τίποτα παράνομο μέσα στο ρινγκ. «Τον έριξε νοκ άουτ στον τρίτο γύρο. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους. Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, με δεκάδες άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να χτυπούν τους Έλληνες από όλες τις πλευρές. «Η αστυνομία ήρθε γρήγορα, ευτυχώς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα», αναφέρει. Ανάλογη εικόνα χάους περιγράφει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παύλος Κοχλιαρίδης, ο οποίος βρισκόταν στη γωνία του Τσουκαλά. Όπως λέει, η επίθεση ξεκίνησε τη στιγμή που η ελληνική πλευρά μπήκε στο ρινγκ για να πανηγυρίσει με σεμνότητα τη νίκη. «Ο Γιάννης υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό, γιατί η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη», σημειώνει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως περιγράφει, «ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε ενώ ήταν κάτω και τότε μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ. Μας βάρεσαν ανελέητα, ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε το κεφάλι και τα πλευρά μας». Ο κ. Κοχλιαρίδης κάνει λόγο για κλωτσιές, μπουνιές από πίσω, καρέκλες που εκτοξεύονταν και για περίπου δύο λεπτά απόλυτης ασυδοσίας, πριν επέμβει τελικά η αστυνομία. «Μάθαμε μάλιστα από έμπιστη πηγή ότι ένας από τους χούλιγκαν είχε μαχαίρι. Σωθήκαμε από θαύμα», καταλήγει. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και των διεθνών ομοσπονδιών, με το ελληνικό επιτελείο να μιλά για μία επίθεση που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σκιάζοντας μια σπουδαία αθλητική επιτυχία που αντί για πανηγυρισμούς κατέληξε σε εικόνες ωμής βίας.

