Σερβία: Συγκλονίζει ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά – «Ήμασταν τέσσερα άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100» (videos)

«Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100», είπε ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε στο ρινγκ ο έλληνας πρωταθλητής kickboxing και η ελληνική αποστολή στη Σερβία.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό μου», ο κ. Γκίκας είπε αρχικά πως «δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους».

«Τον έριξε νοκ-άουτ στον 3ο γύρο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα. Έχουμε γυρίσει στην Ελλάδα», ανέφερε στη συνέχεια.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μετά τον αγώνα kickboxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, ανάμεσα στον έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή, όταν εκείνος κέρδισε με νοκ άουτ.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, ο αδερφός του σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη.

