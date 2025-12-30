Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Σωτήρης Κοντούρης, η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα πλέον ο Σωτήρης Κοντούρης.

Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου μέσου, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Παναιτωλικό.

Ο Σωτήρης Κοντούρης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με τον Παναθηναϊκό και τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τις επόμενες υποχρεώσεις του τριφυλλιού.

Ο 20χρονος μέσος είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19. Με τον Παναιτωλικό αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια, σημειώνοντας ένα γκολ.

Ο Σωτήρης Κοντούρης έγινε και επίσημα η τρίτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τον Ιανουάριο, μετά την απόκτηση των Αντρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε επίσης:

Κόπα Άφρικα: Σόου απ’ τον Ελ Κααμπί με νέο γκολ «ψαλιδάκι» και πρόκριση για το Μαρόκο, στους «16» και η Νότια Αφρική (Videos)

All Star Game 2026: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο

FIFA – Ινφαντίνο: «Θα αλλάξει ο κανονισμός του οφσάιντ»- Τι είπε για το VAR