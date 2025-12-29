Κόπα Άφρικα: Σόου απ’ τον Ελ Κααμπί με νέο γκολ «ψαλιδάκι» και πρόκριση για το Μαρόκο, στους «16» και η Νότια Αφρική (Videos)

Το Μαρόκο με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού να κάνει ξανά… πράγματα και θαύματα με δύο γκολ εκ των οποίων το ένα (ξανά) με ανάποδο «ψαλίδι», επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί στο εφετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φτάνοντας με τρομερή άνεση στο εμφατικό 3-0 επί της Ζάμπια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου, κατακτώντας την πρώτη θέση του γκρουπ.

Ο μεγάλος γκολτζής των περσινών νταμπλούχων Ελλάδας «υπέγραψε» άλλη μία νίκη για τους Μαροκινούς, μετατρέποντας σε γκολ τις δύο πολύ ωραίες ασίστ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ στο 9′ και στο 50′, με το δεύτερο να αφήνει… άφωνους τους πάντες, καθώς ήρθε μετά από ένα καταπληκτικό «ψαλιδάκι» του 32χρονου φορ.

Το τρίτο γκολ των Μαροκινών, σημείωσε στο 27′ ο Μπραχίμ Ντίας.

Ο Ελ Κααμπί, που αντικαταστάθηκε στο 74′ απ’ τον Εν Νεσιρί, έφτασε τα 19 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου κι ανέβηκε στην 5η θέση όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Στη δεύτερη θέση του Α’ ομίλου τερμάτισε το Μάλι που αναδείχθηκε ισόπαλο 0-0 με τις Κομόρες και με τρεις ισοπαλίες, έκλεισε τη φάση των ομίλων με 3 βαθμούς.

Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του Β’ ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη Νότια Αφρική να παίρνει την πρόκριση στους «16». Η ομάδα του Ουγκο Μπρόος επικράτησε 3-2 της Ζιμπάμπουε στο Μαρακές και κατέκτησε τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν για να «καπαρώσει» τη δεύτερη θέση. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Μορέμι (7΄), Φόστερ (50΄), Απόλις (82΄-πέναλτι) ενώ για τη Ζιμπάμπουε σκόραραν οι Μασουανίσε (19΄), Μοντίμπα (73΄-αυτογκόλ)

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ανγκόλα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το εκτεταμένο rotation της Αιγύπτου, έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε. Οι «Φαραώ» είχαν εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση, έτσι παρατάχθηκαν χωρίς αρκετά από τα βασικά τους στελέχη όπως οι Σαλάχ, Τρεζεγκέ, Μάρμους, Ασούρ. Έτσι, Αίγυπτος και Νότια Αφρική πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ αποκλείστηκαν τόσο η Ανγκόλα (με συγκομιδή 2 βαθμών δεν θα είναι ανάμεσα στις καλύτερες τρίτες των ομίλων) και η Ζιμπάμπουε.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν ως εξής:

Α όμιλος

29/12

Κομόρες-Μάλι 0-0

Ζάμπια-Μαρόκο 0-3

Η βαθμολογία

Μαρόκο 3 (6-1) 7 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μάλι 3 (2-2) 3 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Κομόρες 3 (0-2) 2

Ζάμπια 3 (1-4) 2

Β όμιλος

29/12

Ανγκόλα-Αίγυπτος 0-0

Ζιμπάμπουε-Ν. Αφρική 2-3

Η βαθμολογία

Αίγυπτος 3 (3-1) 7 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Νότια Αφρική 3 (5-4) 6 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Ανγκόλα 3 (2-3) 2

Ζιμπάμπουε 3 (4-6) 1

Γ όμιλος

30/12

Τανζανία-Τυνησία 18:00

Ουγκάντα-Νιγηρία 18:00

Η βαθμολογία

Νιγηρία 2 (5-3) 6 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Τυνησία 2 (5-4) 3

Τανζανία 2 (2-3) 1

Ουγκάντα 2 (2-4) 1

Δ όμιλος

30/12

Μπενίν – Σενεγάλη 21:00

Μποτσουάνα – ΛΔ Κονγκό 21:00

Η βαθμολογία

Σενεγάλη 2 (4-1) 4

Κονγκό 2 (2-1) 4

Μπενίν 2 (1-1) 3

Μποτσουάνα 2 (0-4) 0

Ε όμιλος

31/12

Ισημερινή Γουινέα–Αλγερία 18:00

Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο 18:00

Η βαθμολογία

Αλγερία 2 (4-0) 6 – Προκρίθηκε στη φάση των «16»

Μπουρκίνα Φάσο 2 (2-2) 3

Σουδάν 2 (1-3) 3

Ισημερινή Γουινέα 2 (1-3) 0

ΣΤ όμιλος

31/12

Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

ΜΟζαμβίκη – Καμερούν 21:00

Η βαθμολογία

Καμερούν 2 (2-1) 4

Ακτή Ελεφαντοστού 2 (2-1) 4

Μοζαμβίκη 2 (3-3) 3

Γκαμπόν 2 (2-4) 0

Προημιτελικοί

09/01/2026

Νικητής 2 – Νικητής 1, 18:00

Νικητής 4 – Νικητής 3, 22:00

10/01/2026

Νικητής 7 – Νικητής 6, 18:00

Νικητής 5 – Νικητής 8, 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

Ημιτελικός 1, 19:00

Ημιτελικός 2, 22:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

