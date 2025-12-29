search
29.12.2025 21:11

FIFA – Ινφαντίνο: «Θα αλλάξει ο κανονισμός του οφσάιντ»- Τι είπε για το VAR

Στη λειτουργία του VAR αναφέρθηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, μιλώντας στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον αθλητισμό στο Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος της κουρφαίας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αποκάλυψε ότι εξετάζεται αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ και αναφέρθηκε στις διακοπές στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι πρέπει να περιοριστούν.

«Εισάγαμε το VAR για να κανουμε το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο»

«Πριν από χρόνια, εισαγάγαμε το VAR για να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο, για να δώσουμε στον διαιτητή την ευκαιρία να διορθώσει ένα λάθος που εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι στο σπίτι ή ακόμα και στο γήπεδο θα μπορούσαν να έχουν δει», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA και πρόσθεσε:

«Βελτιώνουμε συνεχώς το VAR με ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία για να βοηθήσουμε τους διαιτητές να πάρουν τη σωστή απόφαση. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τους κανόνες, αναρωτώμενοι πώς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο επιθετικό, πιο ελκυστικό».

Τι θα γίνει με τον κανονισμό του οφσάιντ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κανονισμό του οφσάιντ και τις διακοπές στο παιχνίδι:

«Ας εξετάσουμε τον κανόνα του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, απαιτώντας από τον επιτιθέμενο να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό, στην ίδια ευθεία με αυτόν. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να είναι εντελώς μπροστά για να είναι οφσάιντ». Η ιδέα είναι να οριστεί μια θέση οφσάιντ μόνο όταν ο επιτιθέμενος βρίσκεται εντελώς μπροστά ​​από τον αμυντικό, όχι πλέον μόνο με ένα μέρος του σώματός του που μπορεί να αγγίξει την μπάλα. Αλλά αξιολογούμε επίσης μέτρα για να αποφύγουμε τη σπατάλη χρόνου. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να κυλάει ομαλά, επομένως οι διακοπές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο».

