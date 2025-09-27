search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 22:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 21:33

Όταν Τσουβέλας και Ράπτης… προέβλεψαν ότι θα κολλήσει το VAR – Το βίντεο που θυμήθηκαν στα σόσιαλ μετά το φιάσκο στο «Καραϊσκάκης»

27.09.2025 21:33
tsouvelas-var

Με αφορμή τα όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης» σήμερα με το VAR, χρήστες στα σόσιαλ θυμήθηκαν ένα επικό και… προφητικό σκίτσο των Τσουβέλα και Ράπτη για το σύστημα που έχει μπει στη ποδοσφαιρική μας ζωή.

Στο βίντεο ο «διαιτητής» Ράπτης υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών, ζητάει από τον Varista Τσουβέλα να δει ένα χέρι αμφισβητούμενο. Βέβαια ο Τσουβέλας… έβλεπε καρτούν και έχασε τη φάση. Αφού ο «διαιτητής» τον πιέζει να βγάλει άκρη για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, ο «επικεφαλής» στο VAR φωνάζει ότι κόλλησε το σύστημα και ότι δεν βγάζει άκρη γιατί έχει… 45.000 κουμπιά.

Κάτι παρόμοιο έγινε σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό όπου το σύστημα δεν λειτουργούσε και μετά από 15 λεπτά διακοπή ο αγώνας συνεχίστηκε χωρίς VAR, ευτυχώς… χωρίς να χρειαστεί τελικά.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο με τους Ράπτη και Τσουβέλα:

Διαβάστε επίσης:

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapoutzisi-klavdia
MEDIA

Η Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice ως… διαγωνιζόμενη -Το deja vu για τον Μουζουράκη (video)

olympiakos-aponomi-super-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Δεν έχουμε κανένα σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ στα χέρια μας»

xristodoulidis tatar ohe
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό: Χωρίς αποτέλεσμα η τριμερής για το Κυπριακό – Για «αδιάλλακτο και επιθετικό» Τατάρ μίλησε ο Χριστοδουλίδης

tsouvelas-var
MEDIA

Όταν Τσουβέλας και Ράπτης… προέβλεψαν ότι θα κολλήσει το VAR – Το βίντεο που θυμήθηκαν στα σόσιαλ μετά το φιάσκο στο «Καραϊσκάκης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 22:32
kapoutzisi-klavdia
MEDIA

Η Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice ως… διαγωνιζόμενη -Το deja vu για τον Μουζουράκη (video)

olympiakos-aponomi-super-cup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο μπάσκετ – Νίκησε 92-83 τον Προμηθέα στον τελικό

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Δεν έχουμε κανένα σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ στα χέρια μας»

1 / 3