Όταν Τσουβέλας και Ράπτης… προέβλεψαν ότι θα κολλήσει το VAR – Το βίντεο που θυμήθηκαν στα σόσιαλ μετά το φιάσκο στο «Καραϊσκάκης»

Με αφορμή τα όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης» σήμερα με το VAR, χρήστες στα σόσιαλ θυμήθηκαν ένα επικό και… προφητικό σκίτσο των Τσουβέλα και Ράπτη για το σύστημα που έχει μπει στη ποδοσφαιρική μας ζωή.

Στο βίντεο ο «διαιτητής» Ράπτης υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών, ζητάει από τον Varista Τσουβέλα να δει ένα χέρι αμφισβητούμενο. Βέβαια ο Τσουβέλας… έβλεπε καρτούν και έχασε τη φάση. Αφού ο «διαιτητής» τον πιέζει να βγάλει άκρη για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση, ο «επικεφαλής» στο VAR φωνάζει ότι κόλλησε το σύστημα και ότι δεν βγάζει άκρη γιατί έχει… 45.000 κουμπιά.

Κάτι παρόμοιο έγινε σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό όπου το σύστημα δεν λειτουργούσε και μετά από 15 λεπτά διακοπή ο αγώνας συνεχίστηκε χωρίς VAR, ευτυχώς… χωρίς να χρειαστεί τελικά.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο με τους Ράπτη και Τσουβέλα:

Διαβάστε επίσης:

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Θανάσης Λάλας: «Απορώ πώς παίζουν ακόμα οι Ράδιο Αρβύλα…»

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας – Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»